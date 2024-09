Sherlock Holmes, diretto da Guy Ritchie

Martedì 3 settembre, in prima serata su Italia 1, andrà in onda, alle ore 21:20, il film dal titolo Sherlock Holmes. Questa pellicola del 2009 è un’interpretazione moderna del classico personaggio di Arthur Conan Doyle, con Robert Downey Jr. nel ruolo del celebre detective e Jude Law nei panni del suo fedele amico e assistente, il dottor Watson. Conosciamo Downey Jr. per il suo ruolo di Iron Man nella saga Marvel e Law per aver preso parte a moltissimi film di successo e soprattutto alla serie Netflix The Young Pope.

Il film è diretto da Guy Ritchie, noto per aver girato action comedy come Lock & Stock – Pazzi scatenati, The Snatch – Lo strappo e The Gentlemen, ma anche blockbuster come Aladdin e certamente come questo film e suo sequel, Sherlock Holmes – Gioco di ombre, che ha avuto altrettanto successo, di critica e pubblico, in parte grazie alla performance carismatica di Downey Jr., già noto per il suo ruolo di Iron Man nell’universo Marvel.

La colonna sonora è composta da Hans Zimmer, uno dei più acclamati compositori di Hollywood, che ha vinto un Oscar per Il Re Leone e ha realizzato le musiche de Il Gladiatore.

La trama del film Sherlock Holmes: un cadavere scomparso e il panico a Londra

Sherlock Holmes si apre con il detective Sherlock Holmes (Robert Downey Jr.) e il dottor John Watson (Jude Law) che riescono a sventare un sacrificio umano organizzato dal misterioso Lord Blackwood (Mark Strong). Blackwood viene arrestato e condannato a morte, ma poco prima di essere giustiziato, avverte Holmes che la sua morte non sarà la fine. Effettivamente, dopo essere stato dichiarato morto, il corpo di Blackwood scompare misteriosamente dalla sua tomba, seminando il panico a Londra.

Holmes e Watson vengono quindi incaricati di risolvere il caso e scoprire la verità dietro la presunta resurrezione di Blackwood. Le indagini conducono il detective e il suo assistente in un mondo oscuro di cospirazioni e magia nera, in cui le forze della scienza e del sovrannaturale si intrecciano in maniera inquietante. Mentre si avvicinano sempre di più alla soluzione del caso, Holmes deve confrontarsi non solo con la mente diabolica di Blackwood, ma anche con i suoi sentimenti per Irene Adler (Rachel McAdams), una vecchia fiamma che ha il suo ruolo ambiguo nella storia.

Con l’aiuto di Watson, Holmes svela gradualmente un piano complesso che mira a sovvertire l’ordine sociale di Londra e a installare Blackwood come un nuovo leader dittatoriale. In un crescendo di tensione e azione, il film culmina in un confronto spettacolare tra Holmes e Blackwood sul Tower Bridge, dove il detective riesce a svelare i trucchi di Blackwood e a impedirne i piani malvagi. Tuttavia, l’ultima scena lascia intendere che un’altra minaccia, ancora più pericolosa, sta emergendo all’orizzonte, ponendo le basi per un possibile seguito…