Shiva, chi è?/ Il ritorno dove tutto è nato…

Shiva sarà protagonista del palcoscenico di Love Mi insieme a tanti altri giovani artisti. Fin da quando era piccolo amava molto la musica e oggi è considerato uno dei cantanti di questo genere maggiormente famoso, proprio per la sua originalità. Lui è in grado di mettere d’accordo tante generazioni diverse, in quanto è seguito sia dagli adolescenti, che dagli adulti, cosa non da poco e decisamente non comune. La nuova canzone consacra una nuova epoca per il rapper, ovvero un amore oscuro, come si era già compreso dalla canzone precedente, molto romantica, ma allo stesso tempo triste. Il nuovo singolo Niente da perdere è un brano pop urban che è capace di raggiungere nuovi pubblici, ma pure di fidelizzare chi segue il cantante già da tempo. La nuova canzone è una produzione dominata da un suono dolce del pianoforte e tra una nota e l’altra si possono udire le parole del cantante, il quale dimostra davvero di non avere nulla da perdere. Ciò accade maggiormente nel momento in cui ha posto i suoi sentimenti al centro dell’attenzione, infatti la canzone è una dichiarazione romantica per una persona che amiamo e che però capiamo che non fa decisamente al caso nostro.

Love Mi, Concerto Fedez e J-AX a Milano/ Scaletta e diretta: pioggia e Mara Sattei...

Chi è Shiva? Da dove tutto è iniziato

Il rapper Shiva è nato a Milano e ha vissuto però in Toscana durante il periodo adolescenziale. Qui è nata la sua passione per il freestyle e ha scelto anche il suo nome d’arte. Per lo pseudonimo si è ispirato grazie a un suo amico e scrittore toscano, il quale si firmava con il nome Shiva su tutti i muri fiorentini ed è diventato presto un idolo per i giovani. Quando questo ragazzo ha deciso di cambiare nome, il rapper ha deciso di prendersi questo pseudonimo, il quale ormai non era più usato dallo scrittore. La sua carriera ha avuto inizio già all’età di quindici anni, anche se si era avvicinato al rap già nel periodo in cui frequentava le medie. Ha cominciato a diventare famoso nel 2018, grazie alle prime canzoni che venivano pubblicate su Youtube e poi è divenuto abbastanza noto con una canzone chiamata ‘Santana’.

Fabiola Sciabbarrasi chi è l'ex moglie di Pino Daniele e i figli Sara, Sofia, Francesco/ "Quando è morto.."

La vita sentimentale di Shiva

Shiva è nato a Legnano il 27 agosto del 1999, è segno vergine e ha 23 anni e il suo vero nome è Andrea Arrigoni. La scorsa estate si sapeva che fosse fidanzato con Mariasole Pollio, l’influencer. Anche se lui è molto giovane è diventato già molto famoso e dal suo esordio ha pubblicato tre album, ovvero: nel 2017 ‘tempo prima’, nel 2018 ‘solo’ e nel 2021 ‘dolce vita’. Mariasole si era fidanzata con il rapper e questo è stato per molto tempo un argomento molto discusso nei giornali. I fan più attenti hanno notato dei dettagli interessanti, in quanto sono stati avvistati in una cena insieme in un ristorante noto vicino al Duomo. Shiva ha lasciato la scuola nel 2018, dopo essere stato bocciato nel primo superiore.

Ariete, chi è Arianna Del Giaccio?/ Il fratello Gianmarco e la transizione a Gaia

Il video Niente da perdere di Shiva













© RIPRODUZIONE RISERVATA