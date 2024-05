Shrek terzo, Italia 1/ Trama e cast del terzo capitolo del film d’animazione, oggi 25 maggio 2024

Cast del film Shrek terzo, diretto da Raman Hui e Chris Miller

Sabato 25 maggio 2024, andrà in onda, in prima serata su Italia 1, alle ore 21,25, il film d’animazione del 2007 dal titolo Shrek terzo. Si tratta del capitolo della celebre saga prodotta della DreamWorks Animation, dopo Shrek (2001) e Shrek 2 (2004). La pellicola è diretta da Raman Hui e Chris Miller, quest’ultimo impegnato in tutti e tre gli episodi anche come doppiatore di personaggi secondari come lo Specchio Magico e Geppetto.

Le musiche hanno invece la firma del compositore britannico Harry Gregson-Williams, autore delle colonne sonore dell’intera saga.

Nel doppiaggio originale troviamo alcuni grandi nomi del mondo dello spettacolo, come: Cameron Diaz, Eddie Murphy, Antonio Banderas, Julie Andrews, Rupert Everett e Justin Timberlake. Banderas tornerà a fare parte della squadra di doppiaggio anche in lingua italiana, prestando nuovamente la voce al Gatto con gli Stivali.

La trama del film Shrek terzo: un erede al trono inadeguato

Shrek terzo riprende la storia del burbero orco e di sua moglie Fiona nel regno di Molto Molto Lontano. La coppia si è trasferita presso il palazzo reale, nonostante il protagonista vorrebbe ritornare alla sua vita semplice nella foresta. Alla morte di re Harold, i due vengono incaricati di cercare un lontano parente di Fiona, Arthur Pendragon, affinché salga al trono come legittimo erede.

Nel frattempo, Azzurro, devastato dalla terribile perdita della madre, è pronto ad ottenere la sua vendetta. Così dopo i funerali del re, si dirige verso la locanda de “La Mela Avvelenata” e convince tutti i cattivi presenti a combattere con lui per riprendere il controllo del regno.

Ignaro di ciò che sta accadendo, Shrek parte alla ricerca del futuro erede al trono accompagnato dall’immancabile Ciuchino e dal Gatto con gli Stivali. Poco prima della partenza il protagonista riceve però una notizia sconvolgente: sta per diventare padre. Dopo alcune avventure, Shrek trova finalmente Pendragon, ma scopre che è poco più che un ragazzino molto insicuro.

Intanto, Azzurro ha invaso il regno e Fiona è costretta a fuggire pur di non cadere prigioniera del crudele principe. Riuscirà Shrek, con l’aiuto dei fidati amici Ciuchino e Gatto con gli Stivali, ad insegnare al giovane Pendragon ad avere fiducia in se stesso? E quali saranno le sorti del regno di Molto Molto Lontano e dei suoi abitanti?

