Si può dare di più di Morandi, Ruggeri e Tozzi a Sanremo 2020/ Vincitrice del 37° Festival

Levante ripropone “Si può dare di più” al Festival di Sanremo oggi, 32 anni dopo, su quello stesso palco insieme a Francesca Michielin e Maria Antonietta serata dedicata alle cover. Maria Antonietta e Francesca Michielin si sono dichiarate entusiaste per essere state scelte da Levante come coloro che duetteranno insieme a lei interpretando questo brano intramontabile del panorama artistico musicale italiano.Le tre, unite dalla enorme passione per la musica Pop e Pop Rock, sembrano avere molto in comune con Enrico Ruggeri ed Umberto Tozzi, ed hanno tutte le premesse per assicurarci un’interpretazione di Si Può Dare Di Più che non potrà che consolidare l’enorme successo già ottenuto più di trent’anni fa da quello stesso brano.

“Si può dare di più”: la storia della canzone

Levante con Francesca Michielin e Maria Antonietta tornano indietro al 1987 quando sul palco del Teatro dell’Ariston tre grandi artisti della musica italiana interpretarono il brano Si Può Dare Di Più. Il trio era composto da Umberto Tozzi, Enrico Ruggeri e Gianni Morandi e la canzone si aggiudicò il primo posto in quel 37° Festival di Sanremo. Il testo, scritto da Raf, Giancarlo Bigazzi e lo stesso Tozzi, fu poi inciso come singolo insieme a La Canzone della Verità, scritta invece da Luigi Schiavone ed Enrico Ruggeri ed interpretata sempre dal trio. Successivamente verrà interpretata anche solo da Gianni Morandi ed entrerà nell’album del cantante 30 Volte Morandi, pubblicato nel 1998. I tre arrivano sul palco dell’Ariston con tre stili completamente diversi, ma in comune una immensa passione per il calcio. Fu proprio la loro esperienza comune nella Nazionale Cantanti a dare vita al brano, che poi diverrà ufficialmente anche l’inno ufficiale.

Video, “Si può dare di più”





© RIPRODUZIONE RISERVATA