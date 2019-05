Sigla finale Ciao Darwin 2019/ Video: Paolo Bonolis balla, e Luca Laurenti sparisce?

E alla fine è stato un addio o un arrivederci? La sigla finale di Ciao Darwin 2019 e i saluti di Paolo Bonolis non chiariscono la situazione relativa allo show che in queste settimane ha portato a casa record di ascolti in barba alle critiche su corpi nudi, mercificazione delle donne e politica anti “MeToo”, e alla fine tutti si chiedono ancora ci sarà una nuova edizione? Paolo Bonolis ha più volte dichiarato di voler mettere da parte questo programma a favore di altro ma i vertici Mediaset continuano a chiederlo e lo stesso fa il pubblico alla luce degli ultimi risultati. Il trash di queste dieci settimane è destinato a rimanere nella storia così come la sigla finale di Ciao Darwin 2019 che Paolo Bonolis ha lanciato all’insegna dell’armonia “la stessa che vive dietro le quinte del programma a cui lavorano 420 persone”.

IL VIDEO DEL MOMENTO DEI SALUTI

Per i saluti finali Paolo Bonolis ha lasciato libero il palco per permettere ai ballerini di prepararsi ma la cosa strana, e che in molti hanno notato, è che Luca Laurenti non ha preso posto accanto a lui. Il conduttore ha fatto il suo discorso finale lanciando la sigla che tra i ballerini in studio e una serie di video dietro le quinte ha mostrato tutti i volti di coloro che lavorano al programma (dai sarti alla regia, dai truccatori ai ballerini, dagli autori agli attori fissi). Alla fine lo stesso Paolo Bonolis si è lanciato sul palco per ballare e invitando tutti a buttarsi a terra e ballare coricati ma di Luca Laurenti nemmeno l’ombra. Forse con tutte le persone che sono poi arrivate sul palco non c’è stato modo di inquadrare il braccio destro di Paolo Bonolis o il maestro si è fatto da parte confermando tutte le voci che hanno parlato di litigi e “divorzi” per i due storici collaboratori? Cliccate qui per vedere il video del momento alla ricerca di Laurenti.

