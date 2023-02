Significato Testo “Un bel viaggio” degli Articolo 31/ Analisi e frasi più importanti (Sanremo 2023)

SIGNIFICATO TESTO “UN BEL VIAGGIO” DEGLI ARTICOLO 31 A SANREMO 2023

Con l’intelligenza artificiale ChatGPT abbiamo interpretato il significato del testo di “Un bel viaggio” degli Articolo 31, in gara al Festival di Sanremo 2023. Secondo quanto raccolto dall’IA, questo brano narra la vita di due amici cresciuti insieme in un quartiere difficile, dove dovevano scegliere tra lavorare o spacciare droga. La loro gioventù era piena di fantasia e amici stretti, ma la vita li ha costretti a crescere e ad affrontare la realtà. La canzone descrive il loro percorso, dal successo iniziale, all’ansia e allo stress del lavoro, fino all’odio che hanno provato l’uno per l’altro. Alla fine, capiscono che l’orgoglio non serve a nulla e che hanno sbagliato entrambi.

Con il passare del tempo, i protagonisti di questo singolo “hanno dovuto fronteggiare le responsabilità dell’età adulta e la realtà delle difficoltà della vita. Il testo sottolinea anche la loro amicizia, che è rimasta forte nonostante i momenti difficili e le sfide affrontate insieme”. Insomma, il significato del testo si potrebbe riassumere proprio con il titolo “Un bel viaggio”, condotto tra problemi e preoccupazioni tipici della quotidianità.

ANALISI DEL TESTO “UN BEL VIAGGIO” DEGLI ARTICOLO 31: LE FRASI PIÙ IMPORTANTI

Dopo avere esaminato il significato del testo di “Un bel viaggio” degli Articolo 31, ci si è poi soffermati sulle parti più significative della canzone in gara a Sanremo 2023. In primis, spicca la frase “Com’eravamo belli / In queste vecchie foto, / Due martelli / Anche se non battevamo chiodo”, che descrive l’innocenza e la giovinezza dei protagonisti, che avevano sogni e ambizioni ma non erano ancora coinvolti in situazioni difficili. Poi, gli Articolo 31 cantano che “Non volevamo crescere, / Ma è successo tutto a un tratto / E fai tutte le cose che / Giuravi non avresti fatto”: un passaggio con cui si esprime il desiderio di rimanere giovani, ma allo stesso tempo la consapevolezza del passare del tempo. Del resto, “Anche morire giovani non puoi più perché / Adesso c’hai la family e dipende da te”: la famiglia nella vita degli adulti rappresenta una responsabilità.

Poi, in “Un bel viaggio”, sono stati rilevati altri quattro passaggi significativi: “Non volevamo crescere, / Che ansia e stress, / Però è un bel viaggio”, che riflette la complessità della vita adulta, fatta di sfide e difficoltà, ma anche di esperienze preziose; “Lei t’ha lasciato e ridevo, / Tua mamma è volata in cielo / E al funerale non c’ero”, che descrive un frangente difficile e di allontanamento tra i due amici, che hanno reagito in modo diverso a una circostanza tragica; “Un uomo è come il vino / Il tempo lo impreziosisce, / Invece quello cattivo / Invecchiando si inacidisce”, paragone tra la vita degli uomini e un bicchiere di vino, che con il tempo diventa più pregiato o più amaro a seconda della qualità della vita vissuta; “Nella vita gli amici li scegli, / Noi siamo quelli / Che si vogliono bene anche quando si fanno la guerra, / Come i fratelli”, che sta a significare che le difficoltà non stoppano le amicizie.











