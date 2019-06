Signore e Signori Al Bano e Romina Power/ Scaletta e ospiti: da Pippo Baudo a Tozzi (Replica)

La replica del concerto di Al Bano e Romina Power all’Arena di Verona

Al Bano e Romina Power, dopo un periodo di allontanamento, sono tornati a cantare insieme formando nuovamente la coppia più bella della musica italiana. La reunion di Albano e Romina ha una data ufficiale: il 29 maggio 2015 sono tornati a far sognare i fans italiani con un concerto memorabile che ha avuto come location la splendida cornice dell’Arena di Verona. Da quel giorno, Albano e Romina hanno tenuto tantissimi spettacoli portando nuovamente in giro tutti i loro successi. Oggi, sabato 15 giugno, in prima serata, Raiuno fa un grande regalo ai fans trasmettendo integralmente lo spettacolo. Albano e Romina si sono incontrati per la prima volta nel 1967 su un set cinematografico. I due, poi, si sono sposati e hanno avuto quattro figli. La favola si è interrotta nel 1999. Dopo la separazione, passati più di 20 anni, Al Bano e Romina Power sono tornati a cantare dal vivo ritrovando rispetto e affetto.

Tutti gli ospiti della serata evento di Al Bano e Romina Power

Al Bano e Romina Power, accompagnati da una grande orchestra che ha suonato dal vivo e con un corpo di ballo di 40 elementi, hanno cantato sul prestigioso palco dell’Arena di Verona tutti i loro successi, conosciutissimi in diverse zone del mondo. Ad animare la serata ci saranno anche tanti ospiti, legati ad Albano e Romina da una lunga amicizia tra i quali Kabir Bedi, Tullio Solenghi, Massimo Lopez, Ricchi e Poveri, Umberto Tozzi, Michele Placido, Pippo Baudo. Nel corso della serata, Albano e Romina canteranno sia insieme che in coppia oltre a duettare con tutti gli amici che non hanno rinunciato a partecipare alla grande festa.

La scaletta del concerto all’Arena di Verona “Signore e Signori Al Bano e Romina Power”

Al Bano e Romina regaleranno ai fans i loro più grandi successi tra i quali Acqua di Mare, Libertà, Ci Sarà, Dialogo, Che Angelo Sei, Sharazan, Felicità, E’ la Mia Vita, Nostalgia Canaglia, Amanda è Libera. Non mancano, poi, cover e un brano inedito. Non mancheranno, poi, le cover come Mamma, Gloria che Al Bano e Romina canteranno con Umberto Tozzi, Sarà perché ti amo sulle cui note si esibiranno con i Ricchi e Poveri e Va pensiero.





