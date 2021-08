Signorine Buonasera decedute, chi sono?/ Annunciatrici televisive: morte Gambineri, Orsomando…

Le Signorine Buonasera sono state annunciatrici televisive per le reti Rai e Mediaset. Considerate delle vere e proprie amiche di famiglia, queste donne sono diventate nell’immaginario collettivo come delle amiche della porta accanto al punto che le casalinghe, indaffarate tra cucina e servizi, le chiamavano per nome. Tra loro c’erano: Nicoletta Orsomando, Paola Perissi, Mariolina Cannuli, Aba Cercato, Rosanna Vaudetti, Maria Giovanna Elmi, Gabriella Farinon, Roberta Giusti, Marina Morgan, Alessandra Canale. Senza alcun dubbio le signorine buonasera hanno segnato la storia del costume e della televisione italiana diventando anche delle vere e proprie icone di stile.

Come dimenticare i commenti della casalinghe nel vedere le perle di Emanuela oppure le camicie della Orsomando. Possiamo dire che le signorine buonasera sono state le influencer degli anni ’70, ’80 e ’90 dettando moda e cambiando per sempre il mondo della tv, ma anche la figura della donna. Non solo semplici annunciatrici televisive, ma protagoniste indiscusse del piccolo schermo e dei rotocalchi dell’epoca. Il loro soprannome si deve al loro consueto saluto che è rimasto impresso nella mente di milioni di persone: “signore e signori, buonasera”.

Signorine Buonasera decedute? Morte Nicoletta Orsomando, Anna Maria Gambineri e…

Tra le signorine buonasera ricordiamo: Nicoletta Orsomando, Marisa Borroni e Maria Teresa Ruta giusto per citarne alcune. La lista però è ancora molto lunga: da Adriana Serra a Mariolina Cannuli, da Brunella Tocci a Marina Morgan, da Elisa Silvestrin fino a Federica Panicucci. Inutile nascondere che la più amata di tutti è sempre stata lei: Nicoletta Orsomando scomparsa il 21 agosto 2021 all’età di 92 anni. Una morte che ha scosso tutto il pubblico televisivo e non solo, visto che la Orsomando era amata da tutti.

Proprio lo scorso gennaio alcune signorine buonasera l’avevano raggiunta per festeggiare e celebrare il suo 92esimo compleanno. Una bellissima foto ricordo che vedeva la festeggiata Nicoletta circondata dall’amore delle sue amiche e colleghe Gabriella Farinon, Paola Perissi, Rosanna Vaudetti, Maria Giovanna Elmi, Aba Cercato. Tra i vari record della Orsomando c’è anche la lettura del telegiornale, che però terminò poco tempo dopo. Il motivo? “Dopo un po’ di tempo fu sollevata dall’incarico perché non aveva nessuna spintarella politica. Così le disse, senza mezzi termini, l’allora direttore del Tg1”. La Orsomando non è l’unica delle Signorine Buonasera più note ad averci lasciato: anche Anna Maria Gambineri, bionda “signorina buonasera” della Rai, è morta nel maggio del 2017. Ricordiamo anche Roberta Giusti, morta nel 1986; e ancora Beatrice Cori, morta nel 2000.



