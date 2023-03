Signorini ai vipponi: “non state in carcere”/ “Potete lasciare GF VIP senza penale”

Alfonso Signorini bacchetta i vipponi: “il Grande Fratello Vip non è il carcere di San Vittore”

Alfonso Signorini inizia la 43esima puntata del Grande Fratello Vip 2022 con un nuovo messaggio indirizzato ai vipponi: “non siete nel carcere di San Vittore”. Il padrone di casa del reality show di Canale 5 fa un lunghissimo discorso ai concorrenti: “stare in miniera è più duro, ma se qualcuno di voi dovesse arrivare a prendere coscienza ed atto di non essere in grado di vivere queste ultime settimane di vita di questa esperienza a livello fisico e psicologico perchè lo stress e l’ansia non ve lo fanno vivere bene, voglio dirlo a tutti il Grande Fratello è un gioco”.

Il conduttore prosegue invitando i vipponi a lasciare il gioco in qualsiasi momento: “la casa del Grande Fratello non è un carcere, se non vi sentite a vostro agio, se non riuscite a vivere questo stress psicofisico, la porta è aperta e potete andare e non subirete nessuna componente economica o una penale, nessuno di quelli che ha lasciato il gioco ha pagato una penale, c’è l’assoluta libertà di andarsene e non pagherete nessuna penale. Ve lo sto dicendo perchè molti amici, parenti, sostenitori vi vedono stanchi perchè capiscono che dopo tanti mesi la vostra presenza nella casa è difficile e si preoccupano e lo dicono anche pubblicamente, lo capisco anche i vostri genitori che non vedendovi bene”.

Alfonso Signorini e la frecciata alla mamma di Antonella Fiordelisi al GF VIP 7

Alfonso Signorini prosegue il suo discorso ai vipponi del GF VIP 7 soffermandosi su Antonella Fiordelisi: ” in particolare lo dico per Antonella perchè la tua mamma è molto preoccupata perchè tu stessa durante le nomination dell’ultima puntata hai detto che non ce la facevi più e hai chiesto ai tuoi fan di farti uscire e tua madre si è preoccupata. Tua mamma ha scritto una lettera e pubblicata sui social diventando di dominio e ha detto che se lasciavi il gioco dovevi pagare una penale, ma facciamo chiarezza”. Proprio la ex schermitrice precisa: “non è vero, mi hanno detto che potevo andarmene senza alcuna penale” smentendo così le parole della mamma.

Signorini precisa: “se qualcuno di voi sente di non farcela la porta è aperta, non vi teniamo legati, uscite a testa alta visto che dobbiamo mettere alla prova la nostra resistenza”. Intanto Antonella parlando della madre sottolinea: “è molto ansiosa e conoscendomi preferirebbe che io uscissi dalla casa” – allora Signorini domanda diretto “ti senti di continuare questa esperienza o ti senti a disagio” alla Fiordelisi che replica “quando mi sento attaccata, non è come all’inizio, ci sono dei momenti che non ce la faccio, ma poi penso che mancano due settimane e deve cercare di tirare avanti”. Infine il padrone di casa conclude dicendo: “questa cosa che sto dicendo non vale solo per Antonella, vale per tutti”.











