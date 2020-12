Signorini “Concorrente GF Vip voleva sfanc*lare la fidanzata”/ È Zelletta? Natalia…

Potrebbe una indiscrezione mettere a repentaglio la storia d’amore tra un concorrente dell’attuale edizione del Grande Fratello Vip e la sua attuale fidanzata? Dopo le parole di Alfonso Signorini a Casa Chi, il format web di Chi Magazine, tutto è possibile! Il giornalista e direttore del celebre settimanale di gossip ha lanciato nelle passate ore una vera e propria bomba che potrebbe avere dei risvolti inattesi sulla relazione tra Andrea Zelletta e Natalia Paragoni. Pur non citando il diretto interessato, Signorini ha infatti svelato una indiscrezione relativa al casting per l’attuale GF Vip da parte di uno dei Vipponi ancora nella Casa e tutti gli indizi sembrerebbero ricadere proprio sull’ex volto di Uomini e Donne.

“C’è qualcuno nella Casa di adesso che alla mia domanda diretta nel provino ‘Ma se tu entri nella Casa del Grande Fratello, con la fidanzata come la metti’, mi ha risposto ‘Ma chi se la ricorda più! Io la sfanc*** appena entro nella Casa, non mi ricordo nemmeno più di lei’ e adesso è lì a fare il cuoricino”, ha rivelato Signorini.

SIGNORINI E L’INDISCREZIONE SU UN CONCORRENTE DEL GF VIP: È ANDREA ZELLETTA?

Pur non volendo avanzare alcun nome, le parole di Alfonso Signorini avrebbero prontamente fatto supporre il possibile protagonista di questo retroscena eppure l’identikit emerso non solo dall’ultima puntata di Casa Chi ma anche da una precedente dello scorso settembre sembra proprio essere quello di Andrea Zelletta. Al momento, infatti, lui sarebbe il solo fidanzato attualmente nella Casa. Inoltre il giornalista Gabriele Parpiglia ha ripreso nella medesima puntata del format web una voce già lanciata nei mesi scorsi: “Io mi ricordo di qualcuno che dinanzi alla domanda preferisci il GF o la fidanzata lui ha detto ‘ma quale fidanzata? Preferisco il GF!’: è la stessa persona?”, ha commentato. Lo scorso settembre lo stesso giornalista aveva raccontato lo stesso aneddoto ma avanzando il nome di Andrea Zelletta. Da parte di Natalia Paragoni, al momento, non ci sarebbe stato alcun commento diretto.



© RIPRODUZIONE RISERVATA