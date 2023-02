Signorini critica Daniele Dal Moro/ “Hai dato a Martina della sfiga*a, roba orrenda!”

GF Vip, Daniele furioso con Martina: “Non strumentalizzo il nostro rapporto“

Nervi tesissimi tra Martina Nasoni e Daniele Dal Moro al Grande Fratello Vip 2022. Il loro rapporto si è incrinato in queste ultime ore complice, soprattutto, una storia d’amore che ha lasciato qualche strascico e una rottura che non sembra essersi del tutto ricucita. Il concorrente, in particolare, si è indispettito dalle parole dell’ex fidanzata, che l’ha accusato di voler strumentalizzare il loro rapporto, motivo che ha anche scatenato una durissima lite nella Casa.

“Se Martina viene qua, al di là del nostro rapporto, io sono contento. Ma se entra qua per venirmi a dire dopo due giorni che strumentalizzo il rapporto tra di noi…” così si sfoga Daniele nella puntata di questa sera, e prosegue: “Mi ha chiesto scusa dopo tre giorni. Martina mi conosce, sa che non sono un cretino, non strumentalizzo nulla. E sentirmi dire da lei che strumentalizzo il rapporto fra me e lei, mi dà fastidio“. Alfonso Signorini però interviene spiegando come, spesso, il concorrente si contraddica: “Dici tutto il contrario di tutto. Ma non è una colpa, nella vita si può anche cambiare idea“.

Sinorini e Bruganelli mettono alle strette Daniele: tensione in diretta

Il conduttore ritiene infatti che Daniele Dal Moro non abbia avuto un comportamento lineare con Oriana Marzoli, che prima critica e alla quale poi si riavvicina. Il concorrente del Grande Fratello Vip 2022 però si difende e tira nuovamente in ballo Martina Nasoni: “I miei punti di domanda su Oriana non è che sono spariti, li ho ancora, ma questo non toglie che posso decidere di fare della mia vita come meglio credo. I motivi per cui mi sono avvicinato di più in questi giorni li so, so cosa mi passa per la testa. Però cosa c’entra Martina in questo?“.

Alfonso Signorini condivide il suo pensiero, purché non porti ad insulti e parole inappropriate verso la Nasoni: “Sei libero di fare quello che vuoi, di cambiare il tuo rapporto con Oriana e viverlo con serenità senza dover dare della sfigata a Martina, questa è una roba orrenda“. Daniele nega di aver mai detto una cosa simile, ma deve subito fare i conti con la domanda critica di Sonia Bruganelli: “Volevo chiedergli cosa pensa di Oriana quando fa vedere che è felice della sofferenza di Martina, quando le fa le facce dietro. Non ti viene il dubbio che lo sta facendo per accaparrarsi il primo posto rispetto a Martina?“. Daniele, anche in questo caso, si difende: “Mi hai mai visto esultare quando fa ste cose? No“.











