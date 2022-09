Signorini: “Intervista Totti? Stanco di passare da traditore”/ Ilary? Fa bene a tacere, finchè starà zitta…”

Alfonso Signorini: “La storia d’amore tra Totti e Ilary non può finire così”

Con una lettera scritta ai lettori e alle lettrici del settimanale Chi e pubblicata sul numero in edicola da mercoledì 14 settembre, Alfonso Signorini commenta quanto sta accadendo tra Francesco Totti e Ilary Blasi soffermandosi su alcune dichiarazioni rilasciate dall’ex capitano della Roma al Corriere della Sera. “Una storia d’amore durata vent’anni non può finire così”, scrive Signorini facendo riferimento alla storia dei Rolex su cui, proprio il settimanale Chi, ha svelato un retroscena.

Totti e i Rolex "portati via" da Ilary: "Era stata lei a regalarglieli”/ Retroscena…

“Una separazione fatta di malumori e incomprensioni. Fin qui nulla di nuovo, capita a tutte le migliori famiglie. Ma a fare la differenza, a parte la notorietà dei personaggi c’è anche il lavare in piazza i panni di famiglia”, scrive ancora Signorini sottolineando, però, che anche lui, da direttore di un giornale, avrebbe fatto carte false per uno scoop come l’intervista di Totti al Corriere della Sera.

Francesco Totti, crisi con Ilary dal 2016: "Mi sentivo morire"/ Ma spunta un video...

Signorini: “Sfogo liberatorio di Totti, Ilary vincerà finchè starà zitta”

Nel corso della lettera, Signorini si chiede come mai Totti, da sempre poco avvezzo a parlare della propria vita privata in pubblico, abbia deciso “di rendere pubblici i suoi guai familiari? Dopo aver sempre detto che tiene a proteggere i suoi figli?”, si chiede il direttore di Chi che è convinto che per Totti, l’intervista al Corriere della Sera, sia stato “uno sfogo liberatorio seppur doloroso. Quasi non ce la facesse più a passare per il traditore seriale e bugiardo”, scrive ancora Signorini.

Francesco Totti e Ilary Blasi, sospetto cimici in auto/ L'esperto: "Ecco come si fa"

E Ilary Blasi? “Fa bene a tacere e a non rilasciare interviste. Finchè starà zitta, per l’opinione pubblica, sarà sempre e solo lei a vincere. Anche perchè, come le avrà anche suggerito la nonna a cui Ilary è legatissima, in casi come questo il bel tacere non fu mai scritto“, conclude il direttore di Chi.











© RIPRODUZIONE RISERVATA