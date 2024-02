Signorini spoilera l’esito del televoto: gaffe ‘mostruosa’ al Grande Fratello!/ “Ho letto la busta e…”

Alfonso Signorini, gaffe in diretta al Grande Fratello 2023: spoilera l’esito del televoto ai concorrenti

Ormai è simpaticamente noto ai telespettatori del Grande Fratello che, superata la mezzanotte, inizia per Alfonso Signorini il momento delle gaffe. Il conduttore dimentica spesso nomi o li cambia, sbaglia talvolta indicazioni riguardanti nomination o tempistiche. Mai però gli era capitato di spoilerare l’esito del televoto prima di leggerlo in Casa ai concorrenti.

È però quello che è capitato nel corso della diretta del 19 dicembre 2024 su Canale 5. Al televoto, e dunque in attesa dell’esito, c’erano l’ormai abituatissima Beatrice Luzzi, poi Sergio D’Ottavi e Grecia Colmenares.

Signorini, gaffe ‘mostruosa’ al Grande Fratello: “Ho aperto la busta e…”

“Io vi ricordo che Stefano è già al televoto e quindi il meno votato andrà a sfidare lui al televoto per l’eliminazione di mercoledì.” ha esordito il conduttore. Poi ha prima sbagliato il giorno dell’eliminazione – “lunedì, ah no questo mercoledì, credevo fosse oggi mercoledì!”; infine è arrivata lo spoiler-gaffe una volta aperta la busta: “Chi di voi tre farà dunque compagnia a Sergio? Anzi no, a Stefano?” si corregge subito, ma la gaffe appare chiara quando dichiara che è proprio Sergio il meno votato e dunque al televoto per l’eliminazione insieme a Stefano. “Niente, ho aperto la busta e ho fatto una gaffe mostruosa!” ha concluso, affranto, Signorini.

