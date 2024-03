Signorini stuzzica Beatrice Luzzi, l’incontro con i parenti di Giuseppe/ Lei stizzita: la reazione in diretta

Giuseppe Garibaldi ritrova la famiglia: l’invito di Signorini a Beatrice Luzzi

Giuseppe Garibaldi, nel corso della puntata del Grande Fratello 2024 di questa sera, ha ricevuto una bellissima sorpresa da parte del fratello Antonio e della sua famiglia. Il concorrente in passerella ha riabbracciato il fratello e le sue adorate nipotine, ma Alfonso Signorini ha voluto aggiungere ulteriore pepe al quadretto familiare invitando Beatrice Luzzi ad unirsi a loro. Il collaboratore scolastico e l’attrice, infatti, nell’ultimo periodo si sono riavvicinati sensibilmente.

Il conduttore, chiacchierando con il fratello di Giuseppe, ha così pensato di chiamare in causa Beatrice, chiedendogli se fosse interessato a conoscerla. Antonio ha risposto positivamente, elogiandola: “È una donna di gran carattere“. Signorini ha così invitato la Luzzi a raggiungerli in passerella, stuzzicandola ripetutamente in riferimento alla ritrovata liaison con il coinquilino: “Vai a salutare Antonio, la tua famiglia Beatrice, la tua nuova famiglia!“. L’attrice, correndo verso la passerella, fulmina però il conduttore: “Ti stai defilando di brutto Alfonso, in malo modo! Non si fa così, non me l’aspettavo da te“.

Alfonso Signorini punge Beatrice Luzzi: la domanda alla nipotina di Garibaldi

Alla fine Beatrice Luzzi ha accettato di andare a salutare la famiglia di Giuseppe Garibaldi, anche se avrebbe voluto evitare di affrettare troppo le cose con lui. Tuttavia Alfonso Signorini l’ha di fatto “incastrata” e, più volte, l’ha punzecchiata durante la reunion con i familiari di Giuseppe. Al punto che, rivolgendosi a una delle nipotine del gieffino, il conduttore del Grande Fratello 2024 le ha chiesto: “Hai baciato la zia Bea?“. Lei, parsa visibilmente imbarazzata, ha comunque dato un grosso e caloroso bacio ad entrambe le bambine.

Tuttavia, dopo che tutti sono rientrati in Casa, Beatrice si è così rivolta a Signorini, con fare scherzoso ma stizzito allo stesso tempo: “Adesso che siamo alla fine…“, per poi fare un gesto in riferimento alla paura. Il conduttore però ribatte con fare altrettanto scherzoso: “Non ho paura, anzi non vedo l’ora“. Poi, la punge nuovamente ironizzando: “Guarda che vengo a prenderti e ti porto via dalla Casa, altro che finale!“.











