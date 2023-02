Silvano Michetti e la bestemmia all’Isola dei famosi 2022/ La sua posizione

Silvano Michetti, la bestemmia a L’Isola dei Famosi 2022: cos’è successo?

Silvano Michetti e la bestemmia a L’Isola dei Famosi 2022: il componente della band dei Cugini di Campagna squalificato dopo pochissimi minuti. Nemmeno il tempo di sbarcare in Honduras in compagnia del collega e amico Nick Luciani che Silvano si è lasciato scappare una bestemmia costringendo la produzione ad una scelta inevitabile: l’esclusione dal reality show condotto da Ilary Blasi. Dopo essersi tuffato in mare, Silvano si è lasciato scappare una imprecazione che non è sfuggita al popolo di internet e dei social. Una espressione blasfema che non è sfuggita al popolo di Twitter che, durante la diretta del programma, hanno più volte sottolineato lo scivolone del componente dei Cugini di Campagna. La produzione non ha potuto lasciar correre la cosa richiedendo la squalifica immediata del concorrente.

“Mediaset e Canale 5 hanno deciso di espellere Silvano dei Cugini di Campagna dall’Isola dei Famosi. È stato infatti verificato che nel corso della diretta di lunedì sera il concorrente appena approdato sulla spiaggia di Cayo Cochinos ha effettivamente usato un’espressione blasfema. Mediaset si scusa con i telespettatori per l’episodio inaccettabile” – il comunicato ufficiale della produzione.

Silvano Michetti, il popolo del web “perdona” la bestemmia a L’Isola dei Famosi ma la polemica continua…

La squalifica di Silvano Michetti a L’Isola dei Famosi 2022 è diventato un caso mediatico. Uno scivolone che lo stesso popolo dei social ha “perdonato” pur evidenziandolo facendo gif e frasi a suo sostegno, ma non è bastato visto che la produzione del reality show di Canale 5 ha deciso di squalificarlo.

Alcune settimane dopo a parlare della cosa è stato proprio il diretto interessato che ha dichiarato: “accetto la squalifica però non ho mai bestemmiato, ho 50 anni una carriera alle spalle e sono un uomo religioso. È veramente assurdo quello che mi è successo”.

