Nel 2003, Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis sono diventati genitori di Silvia Bonolis, la prima figlia avuta insieme, prima di Davide e poi Adele. La ragazza è molto legata ai suoi genitori e viceversa, anche perché ha sempre avuto bisogno delle loro cure, essendo affetta da una patologia da quando è nata. Ma Silvia Bonolis che malattia ha? La piccola, alla nascita, fu operata per via di un problema cardiaco. Durante l’operazione ha avuto un’ipossia cerebrale per via della carenza di ossigeno a livello dei tessuti dell’organismo.

Non è stato semplice, per i genitori, fare i conti con la malattia di Silvia Bonolis. Per Sonia, in particolare, la ragazza era la prima figlia e per questa ragione si è trovata a dover imparare tutto fin da subito, in maniera totalmente inaspettata. “Ebbi un crollo perché avevo ventisette anni e per me Silvia era la mia prima figlia” ha rivelato Sonia, che ha dovuto sperare che la figlia, ricoverata in terapia intensiva, riuscisse a sopravvivere.

Silvia Bonolis che malattia ha? L’operazione dopo la nascita

Silvia Bonolis è affetta da una cardiopatia diagnosticata all’ottavo mese di gravidanza. La bimba è nata priva di ossigeno ed è stata operata immediatamente dopo la nascita: solamente per cinque minuti la mamma è riuscita ad averla con sé. “Era prima che avesse la mano messa male, prima che non riuscisse… poi, dopo l’operazione, era un’altra Silvia e lì è iniziato il mio viaggio” ha rivelato Sonia Bruganelli, che insieme a Paolo Bonolis ha speso gran parte della sua vita per sostenere la ragazza, affetta oggi da disabilità per via delle problematiche subite alla nascita.

Dopo l’operazione, infatti, Silvia è andata in ipossia e questo ha cambiato per sempre la sua vita e quella della sua famiglia. “Dopo l’operazione ha avuto un’ipossia cerebrale che le ha comportato dei danni motori. Aveva solo un danno cardiaco che era stato sistemato con l’operazione. Purtroppo l’intervento era talmente complicato che ha avuto un infarto e danni neurologici, per fortuna non cognitivi” ha raccontato ancora la mamma.