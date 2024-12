Silvia Bonolis è la figlia di Sonia Bruganelli: qual è la sua malattia

Sonia Bruganelli non vuole apparire per ciò che non è. E non ha paura a raccontarsi e a raccontare le sue debolezze, specialmente se si tratta di temi che l’hanno segnata profondamente. Come ad esempio la malattia della figlia Silvia, avuta dall’ex marito Paolo Bonolis. Alla piccola fu diagnostica l’ipossia e infatti fu costretta a sottoporsi ad un’operazione delicata subito dopo la nascita. “I medici mi dissero che se non si operava sarebbe morta”, il ricordo choc di mamma Sonia in una intervista al Corriere della Sera.

Il 23 dicembre 2002 Silvia Bonolis è stata operata al cuore, purtroppo però le gravi conseguenze della malattia sono state riscontrate dopo una settimana. “Sapevo che qualcosa non andava eppure gli altri mi dicevano che vedevo cose che non c’erano”, lo sfogo dell’ex moglie di Paolo Bonolis. La produttrice non si dà pace, anche se è passato tempo, la malattia della figlia Silvia resta un tasto dolentissimo.

Il crollo di mamma Sonia per la malattia di sua figlia Silvia

“Ho accettato di essere una madre imperfetta”, ha detto Sonia Bruganelli parlando del rapporto con sua figlia Silvia. Fare i conti con la malattia è stato uno choc, ma ha dovuto incassare il colpo e rimboccarsi le maniche per crescere la piccola al meglio. “Ho scoperto tutto nel momento che doveva essere il più bello”, il ricordo doloroso di Sonia Bruganelli.

Non è stato semplice per lei e Paolo Bonolis crescere la bambina, anche perché ad un certo punto la produttrice ha avuto un crollo emotivo comprensibile. “Ebbi un crollo perché avevo ventisette anni e per me Silvia era la mia prima figlia”, racconta affranta la showgirl, ricordando che il primo periodo la piccola lo trascorse in terapia intensiva. Così la Bruganelli ha iniziato un lungo percorso di accettazione, per riuscire a godersi appieno la maternità. Una sfida difficile, vinta con la forza dell’amore per la primogenita.

