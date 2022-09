Silvia Bonolis, figlia Sonia Bruganelli: malattia al cuore/ “Avevo paura di perderla”

Silvia Bonolis, figlia di Paolo e di Sonia Bruganelli e la lotta contro la malattia

Silvia Bonolis dalla nascita combatte con una malattia. I genitori hanno scoperto del problema cardiaco della bimba all’ottavo mese di gravidanza ma “In realtà era una cosa che potevo sapere alla diciottesima settimana, ma purtroppo c’è stato un caso di malasanità. Così l’ho scoperto all’ottavo mese che mia figlia si sarebbe dovuta operare al cuore” ha raccontato la mamma.

“Quel giorno è cambiata completamente la mia vita. L’ultimo mese di gravidanza è stato allucinante e non ho foto di Silvia appena nata perché avevo paura in qualche modo di affezionarmi perché avevo paura di perderla. Le ho fatto le prime foto a quattro mesi” ha rivelato Sonia, che per mesi ha convissuto con la paura che sua figlia non ce la facesse. L’intervento, ha portato ad altri problemi: “Dopo l’operazione ha avuto un’ipossia cerebrale che le ha comportato dei danni motori. Aveva solo un danno cardiaco che era stato sistemato con l’operazione. Purtroppo l’intervento era talmente complicato che ha avuto un infarto e danni neurologici, per fortuna non cognitivi”.

Il legame tra Silvia e Paolo Bonolis

Silvia, che ora ha 19 anni, affronta sempre la vita con il sorriso. Le sue condizioni di salute, infatti, non le impediscono di essere felice. “La cosa più pesante della mia vita? Nostra figlia Silvia ha le sue problematiche di salute, da 18 anni il problema persiste, ma con il suo sorriso è più facile affrontarlo”, ha dichiarato Paolo Bonolis, che insieme a Sonia Bruganelli, ha altri due figli, Davide e Adele. Dal matrimonio con Diane Zoeller sono nati invece Stefano e Martina, primogeniti del volto noto di Mediaset.

Per Sonia Bruganelli, accettare la malattia di Silvia Bonolis, non è stato semplice: “Io non mi sentivo una mamma emotivamente all’altezza di quella situazione così difficile, sono stata molto criticata per questo“. Paolo, invece, le ha dato molta forza: “Mi diceva sempre guarda Sonia che gli occhi di nostra figlia sono degli occhi vivi, lei c’è“. Silvia, infatti, ha un legame speciale con il papà, tanto che qualche settimana fa Sonia ha rivelato che lei e il marito andranno a vivere in case separate e la primogenita resterà proprio con lui, mentre Adele andrà a vivere con la mamma.

