Silvia Bonolis figlia Sonia Bruganelli e malattia/ “Danni motori dopo operazione a..”

SILVIA BONOLIS, CHI E’ LA FIGLIA DI PAOLO E CHE MALATTIA HA?

Chi è Silvia Bonolis, la figlia di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli? Questo pomeriggio il 61enne conduttore e autore televisivo farà il suo ritorno negli studi di “Verissimo” per raccontarsi: e inevitabilmente, nella lunga chiacchierata con la padrona di casa, Silvia Toffanin, il diretto interessato non parlerà solo del suo nuovo libro ma pure del suo privato e della famiglia. Dalla produttrice televisiva, a cui è legato dal 2002 quando convolarono a giuste nozze, Bonolis ha avuto tre figli ovvero la più grande, Silvia (oggi 19enne), e poi Giovanni e Adele. E proprio sulla primogenita i genitori hanno spesso parlato, anche in altre ospitate a “Verissimo” della malattia che aveva colpito la figlia alla nascita.

Ma quale è la malattia di Silvia Bonolis e come è stata vissuta da papà Paolo e mamma Sonia? Come hanno raccontato i suoi genitori, il problema cardiaco di cui soffre la figlia era stato riscontrato già un mese prima del parto, motivo per cui si era poi reso necessario un intervento chirurgico per salvarle la vita. “A dire la verità questa cosa potevamo scoprirla alla diciottesima settimana di gravidanza ma si è trattato di un caso di malasanità” aveva invece raccontato a “Oggi è un altro giorno”, rivelando non solo come Silvia fosse nata con un problema al cuore ma anche che l’operazione a cui si era dovuta sottoporre “le ha causato dei danni motori”. Da qui le paure e la situazione drammatica vissuta nel corso dell’ultimo mese di gravidanza: “Allucinante, non ho foto di lei appena nata perché avevo paura in qualche modo di affezionarmi e poi di perderla…” aveva confessato.

SILVIA BONOLIS, IL PROBLEMA CARDIACO ALLA NASCITA E L’INTERVENTO CHE…

Ad ogni modo per fortuna la famiglia Bonolis è riuscita a superare quel difficile momento e sono anche arrivati i primi scatti: “Le ho fatto le prime foto a quattro mesi” ha spiegato Sonia Bruganelli che, a proposito dell’intervento, ha chiarito di quale tipo di problemi soffra la figlia Silvia. “Dopo l’operazione lei ha avuto un’ipossia cerebrale con delle conseguenze motorie: il danno cardiaco era stato risolto con l’intervento ma questo era molto complicato portando dei danni neurologici, per fortuna però non a livello cognitivo”. Un momento difficile che oggi appartiene al passato anche se non sappiamo molto: infatti la Bruganelli non ama postare foto sui social della figlia che, dal canto suo, spesso partecipa ai suoi post.

“Quando faccio i miei post su Instagram lei si butta dentro perché ci vuole stare mentre io voglio tutelarla” ha raccontato una volta Sonia Bruganelli. “Silvia una volta mi ha detto: ‘Mamma, io sono così, accettalo’…” aveva spiegato la moglie di Paolo Bonolis a Serena Bortone, non nascondendo le difficoltà della situazione. “Io lo sto imparando, ma non è semplice: sono dei lutti interiori e per questo sono incazzatissima per come sono andate le cose…”: non è un mistero infatti che la mamma di Silvia ha dovuto attraversare anche un periodo di profonda depressione dopo questa sua prima maternità: “Sono andata in psicanalisi dopo la nascita di Silvia, poi ho mollato perché rimasi incinta di Davide” aveva chiosato, pur chiarendo che grazie alla positività della figlia e alla forza del marito ha spesso trovato la forza per andare avanti.











