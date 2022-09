Silvia Cipriani, ritrovati resti umani: sono dell’ex postina?/ “La scientifica…”

Ritrovati dei resti di un corpo umano e alcuni vestiti nell’area di Scrocco, nel comune di Montenero Sabino, non lontano dal punto dove è stata ritrovata l’auto di Silvia Cipriani. Potrebbe essere proprio l’ex postina, scomparsa da Cerchiara lo scorso 21 luglio, di cui ieri il gruppo di ricerca organizzato dalla Prefettura di Rieti ha scoperto una borsa e una scarpa. Al momento non c’è alcuna conferma ufficiale del fatto che i resti siano proprio quelli di Silvia Cipriani, il cui corpo potrebbe in tal caso essere stato martoriato dai cinghiali che popolano la zona, secondo un’ipotesi avanzata da Il Messaggero.

Mattia, bimbo disperso nelle Marche. Il padre "speranza sta svanendo"/ "Lo troverò"

Di sicuro, ora scattano gli esami di tali resti. I vestiti ritrovati, comunque, sembrano proprio quelli appartenuti a Silvia Cipriani e che l’ex postina indossava il giorno della scomparsa. Neppure Lucilla Masucci, inviata de La Vita in Diretta, si è sbilanciata sui nuovi sviluppi: “Siamo in un momento importante, probabilmente decisivo. Siamo in attesa di un comunicato della Procura. La scientifica è uscita, ora c’è un’atmosfera sospesa. Circolavano notizia che non possiamo riferire fino a quando non verranno confermate”.

Segregata in casa per 22 anni, Donato e Antonietta: "Mai torturata"/ "Non è vero"

SILVIA CIPRIANI, IL MISTERO DELL’AREA BOSCHIVA…

“Le informazioni scappano e rimbalzano, ma preferiamo non darle, perché c’è qualcuno che vuole bene a Silvia Cipriani”, ha spiegato l’inviata de La Vita in Diretta. Peraltro, ha fatto notare che per chi conosce l’ex postina Silvia Cipriani è inspiegabile il fatto che possa essere andata in quella zona, aspetto che rende ancor più inquietante la vicenda. “Ha proseguito per una strada che non porta da nessuna parte, non riusciamo a capirlo. Ce lo domandiamo noi, se lo chiedono i familiari e la Procura”, ha aggiunto Lucilla Masucci.

Segregata in casa per 22 anni, testimone: "Parlavamo da finestra"/ "Legata con corda"

Sul posto, dall’area boschiva tra Montenero e Casaprota, non più tardi delle ore 16 sono andati via i gruppi cinofili, gli uomini del Soccorso alpino e speleologico e la squadra di vigili del fuoco, segnale possibile del fatto che le ricerche si sono fermate, nonostante nell’area ci fosse ancora luce. Qualcosa di importante potrebbe essere stato trovato, ma si attendono conferme ufficiali. A tal proposito, Il Messaggero fa sapere che è prevista una riunione in Prefettura per fare il punto della situazione.











© RIPRODUZIONE RISERVATA