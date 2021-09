Silvia, figlia malata di Sonia Bruganelli/ Che cosa ha? “Non è indipendente…” ecco la causa

La malattia di Silvia Bonolis

Silvia Bonolis è una dei tre figli di Paolo Bonolis e di sua moglie Sonia Bruganelli. In diverse occasioni, i due hanno parlato della malattia che l’affligge e rende difficile la sua vita, un problema cardiaco insorto alla nascita che Bonolis definisce “molto grave”. “È stata operata e dopo l’operazione ha avuto un’ipossia cerebrale che le ha comportato dei danni motori”, ha dichiarato ancora il conduttore.

In origine, Silvia aveva un danno cardiaco a cui i medici avrebbero potuto porre rimedio con un’operazione. L’intervento, purtroppo, non è andato a buon fine, o almeno non del tutto, dal momento che la piccola ha avuto un infarto e una serie di altri danni. I suoi disturbi, al momento, si limitano all’area neurologica, senza estendersi a quella cognitiva. “Sta recuperando, ma non è autonoma, vederla oggi a 18 anni che non è indipendente un po’ fa male”, prosegue Bonolis.

Silvia Bonolis e le critiche a sua madre Sonia Bruganelli

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis hanno avuto tre figli: Silvia, Davide e Adele. Oggi Silvia è diventata maggiorenne, ma non è ancora autonoma come la maggior parte delle sue coetanee. La ragazza, infatti, è affetta da un grave disturbo motorio e del linguaggio che la penalizza in molte attività quotidiane. Silvia ha dovuto sottoporsi a diverse cure e terapie sin da quando era piccola, il che ha migliorato molto la sua situazione, anche se ancora oggi deve fare i conti con gli strascichi di quell’operazione andata male.

Per agevolare i suoi spostamenti, Bonolis e consorte si servono spesso del loro jet privato, scelta che è valsa diverse critiche soprattutto a Sonia, la mamma di Silvia. La donna, molto attiva sui social, ha voluto condividere anche questo ‘dettaglio’ relativo ai loro viaggi superconfortevoli, suscitando così le reazioni ‘forti’ (talora ‘spropositate’) del web. Sonia si è difesa asserendo che l’aereo è un modo per rendere la vita più facile a Silvia, considerando anche il fatto che lei, suo marito e gli altri suoi figli amano molto viaggiare.

