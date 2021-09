Paolo Bonolis, marito Sonia Bruganelli/ La malattia della figlia Silvia: “Persiste…”

Paolo Bonolis è sposato dal 2002 con Sonia Bruganelli, imprenditrice e produttrice televisiva conosciuta nel 2017 da cui ha avuto tre figli: Silvia, Davide e Adele. Silvia, in particolare, è stata oggetto di diverse dichiarazioni da parte di Paolo, che in un’intervista di marzo al Messaggero si è sfogato: “La cosa più pesante della mia vita? Nostra figlia Silvia ha le sue problematiche di salute, da 18 anni il problema persiste, ma con il suo sorriso è più facile affrontarlo”.

A spiegare cos’ha Silvia è lo stesso Paolo Bonolis: appena nata, racconta, venne sottoposta a un intervento al cuore. Nel post operatorio ebbe dei problemi che le causarono anche dei ritardi nell’iter della crescita. Al momento, le sue difficoltà più gravi riguarderebbero la sfera motoria e la comunicazione, anche se – sottolinea il papà – Silvia rimane una ‘bimba bellissima’ e lui le vuole bene come a tutti i suoi figli.

Paolo Bonolis: da ‘padre’ a ‘nonno’ del piccolo Theodore

Parlando sempre di Silvia, Paolo e Sonia sono molto orgogliosi di lei e dei traguardi che è riuscita a raggiungere nonostante la malattia. Per dirne una, la giovane ha partecipato alle Special Olympics e ha vinto una medaglia d’argento (nel lancio della palla) e una d’oro (nei 10 metri piani assistiti). Ma Bonolis – dicevamo – è molto legato anche a Davide e Adele, gli altri due bambini frutto della sua relazione con Sonia.

Di Davide, nello specifico, si sa che è nato nel 2004 e nella vita sogna di fare il calciatore, mentre Adele – la più piccola – sembra essere molto legata soprattutto a mamma Sonia. Paolo Bonolis ha avuto altri due figli – Stefano e Martina – dalla psicologa statunitense Diane Zoller, ed entrambi al momento vivono in America. Martina l’ha reso nonno da poco: “Sì, sono nonno di un bambino ciccionissimo”, ha confermato lui in un’intervista con Antonella Clerici. “L’unica cosa che non posso andare a trovarlo. Lui vive negli Stati Uniti e non ci possiamo vedere. È molto bello, si chiama Theodore“.

