Silvia Provvedi/ Da Fabrizio Corona alla prima figlia con Giorgio De Stefano

Pubblicità

Silvia Provvedi ospite di Verissimo di Silvia Toffanin, il rotocalco televisivo di successo tramesso in replica sabato 13 giugno 2020 su Canale 5. La mora del duo musicale de “Le Donatella” si racconta a cuore aperto tra la gioia di diventare mamma e il ricordo di Fabrizio Corona. La bellissima cantante, infatti, dopo la fine della burrascosa relazione con l’ex paparazzo dei vip ha ritrovato l’amore e la serenità tra le braccia di Giorgio De Stefano con cui presto avrà la sua prima figlia. Proprio negli studi di Verissimo la Provvedi ha rivelato il sesso del nascituro che dovrebbe nascere a fine giugno. “Ero convintissima fosse un maschio invece si preannuncia l’arrivo di una bambina molto carica di energia. Sarà una Donatella degna erede delle due sorelle e per questo avrà una mamma un po’ pazza!” ha rivelato la cantante al settimo cielo. Una gioia immensa per Silvia che, dopo alcuni anni difficili, ora è concentrata solo sul compagno e la nascita della prima figlia. “Per la prima volta sto pensando solo ed unicamente al mio presente e al mio futuro. Il mio augurio più grande è poter avere con il mio compagno serenità, felicità e unione. Ho trovato una persona che mi ha rapito il cuore, un uomo che mi ha ridonato il sole” ha dichiarato a Silvia Toffanin.

Pubblicità

Silvia Provvedi: “Fabrizio Corona? Gli auguro serenità”

Silvia Provvedi presto diventerà mamma. Proprio così l’ex concorrente del Grande Fratello Vip è in dolce attesa del primo figlio dal compagno Giorgio De Stefano. Durante l’intervista concessa a Silvia Toffanin a Verissimo, la cantante mora de Le Donatella ha parlato anche del passato precisando: “l’ho realmente accantonato, ma senza dimenticarlo” proiettata sulla sua vita di adesso. Impossibile non menzionare Fabrizio Corona, l’ex compagno con cui ha vissuto una burrascosa relazione. Parlando proprio dell’ex paparazzo dei vip, la Provvedi ha precisato: “per Fabrizio provo un po’ di tristezza, gli auguro serenità nel suo futuro e soprattutto per suo figlio. Io non rinnego nulla di quello che ho fatto, tornerei anche in televisione per difenderlo, ma sono felice che la mia vita si sia evoluta positivamente. A volte per fare del bene finisci di non farlo a te stessa, perché alcune persone ti prosciugano tutte le energie”. Per fortuna poi nella sua vita è arrivato Giorgio un uomo su cui ha detto: “devo ammettere che con questo uomo ho tutte le energie possibili ed inimmaginabili”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA