Silvia Provvedi “Vicina al mio compagno Giorgio De Stefano”/ “Triste vicenda ma…”

Silvia Provvedi ha deciso di rompere il silenzio. Sono ormai passati alcuni giorni dall’arresto del suo compagno Giorgio De Stefano, anche detto ‘Malefix’, giunto appena dopo la nascita di sua figlia Nicole; eppure solo oggi Silvia ha ritenuto necessario un chiarimento. La gemella mora de Le Donatella ha postato su Instagram una foto in bianco e nero in cui bacia la mano della piccola Nicole, affiancata da una lunga didascalia nella quale, per la prima volta, si esprime su quanto sta accadendo al suo compagno. “Ritengo doveroso dover dire due parole alle tantissime persone che mi vogliono bene e che mi stanno esprimendo solidarietà. – ha esordito Silvia – Vi ringrazio di cuore davvero tutti.” Dopo i ringraziamenti, la Provvedi entra nel merito della delicata situazione che sta vivendo, spiegando che: “Non parlerò più di questa triste vicenda che ha coinvolto me e tutta la mia famiglia fino alla conclusione delle indagini”.

Silvia Provvedi sull’arresto di Giorgio De Stefano: “Credo nella magistratura”

Silvia Provvedi svela di aver preso questa decisione “perché penso sia una mancanza di rispetto nei confronti di una magistratura in cui ho sempre creduto e in cui credo tutt’ora.” Nonostante il silenzio di questi giorni e quello che seguirà questo post pubblicato sui social, Silvia sottolinea che nulla è cambiato nei confronti del suo compagno Giorgio De Stefano: “Al mio compagno Giorgio rinnovo sempre di più il mio amore e la mia vicinanza. – ammette infatti, per poi concludere – Grazie ancora a tutti vi abbraccio, Silvia”.





