Silvia Sardone ricoverata: come sta/ Brutta polmonite, anniversario di matrimonio festeggiato in ospedale

Brutto malanno per Silvia Sardone, eurodeputata in quota Lega, politico spesso e volentieri opinionista in tv per le sue idee, anche radicali, condivise dalla massa. Secondo quanto riferito dal quotidiano Il Messaggero attraverso il proprio sito web, Silvia Sardone sarebbe stata ricoverata in ospedale per una forma piuttosto brutta di polmonite.

A comunicare la notizia è stato Samuele Piscina, consigliere comunale della Lega a Milano, che attraverso la propria pagina Facebook ha pubblicato una bella foto di lui abbracciato all’eurodeputata del carroccio con tanto di scritta: “Forza amica mia, ti aspettiamo presto, più forte e combattiva di prima, a condividere come sempre le battaglie sul territorio!”, I due hanno lavorato assieme per cinque anni, dal 2011 al 2016, quando erano membri del consiglio di zona 2 di Milano, e sono rimasti molto vicini come idee politiche. Non è ben chiaro come stia Silvia Sardone, anche perchè, come ricorda il quotidiano Il Giorno attraverso la sua pagina web, fino a poche ore fa la notizia del ricovero della politica non era stata smentita ma nemmeno confermata.

SILVIA SARDONE RICOVERATA: “UN ANNIVERSARIO SPECIALE”

In seguito è stata la stessa leghista ad uscire allo scoperto, pubblicando sulla propria pagina Instagram una serie di stories in cui si vede la stessa eurodeputata con delle bende alla mano e degli accessi, chiaro indizio del fatto che la stessa sia ricoverata in ospedale. Ma c’è di più perchè Silvia Sardone ha poi pubblicato un video con scritto “Un anniversario speciale”, inquadrando poi un tavolino imbandito con tanto di fiori e candela con cui evidentemente ha festeggiato il suo matrimonio con Davide Caparini, consigliere regionale della regione Lombardia.

I due non hanno quindi voluto rinunciare ai festeggiamenti e si sono riuniti in ospedale per una giornata appunto particolare. Silvia Sardone trova spesso e volentieri il consenso degli elettori grazie a delle battaglie che toccano temi quotidiani e che interessano tutti. Nata politicamente in Forza Italia, nell’estate del 2018 aveva deciso di unirsi alla Lega per poi diventare Europarlamentare nel 2019 quando aveva ottenuto circa 45mila voti.

SILVIA SARDONE RICOVERATA: COME STA? 75MILA VOTI ALLE ELEZIONI EUROPEE

Un ruolo che le è stato confermato negli scorsi giorni, in occasione delle recenti elezioni europee dell’8 e 9 giugno, quando ha ottenuto quasi 75mila preferenze, risultando essere la leghista donna più votata nella circoscrizione nord-ovest. Un incremento quindi di ben 30mila voti a conferma di quanto le sue battaglie, spesso e volentieri territoriali e locali, abbiano toccato il cuore e la sensibilità della gente.

Fra le lotte maggiormente portate avanti negli ultimi mesi da Silvia Sardone, quella contro l’auto elettrica e precisamente contro il blocco dei motori a benzina e diesel dal 2035, così come voluto dall’Unione Europea. Si tratta di una lotta che la Lega sta portando avanti compatta, (e anche parte dei Fratelli d’Italia), convinta che le vetture a zero emissioni possano far naufragare definitivamente l’industria italiana del settore automotive, già in forte crisi negli ultimi anni.











