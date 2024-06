Risultati eletti Lega, voti preferenze Elezioni Europee 2024/ Seggi e nomi parlamentari con ID: Vannacci boom

RISULTATI LISTA LEGA ALLE ELEZIONI EUROPEE 2024: VOTI PREFERENZE E IPOTESI SEGGI ELETTI, VANNACCI AL TOP

Non sono ovviamente i risultati di 5 anni fa ma la Lega di Salvini ha comunque “tenuto” alle Elezioni Europee 2024: in attesa di conoscere con esattezza i risultati sui seggi eletti nel nuovo Parlamento Europeo, si inizia a ragionare con i voti di preferenze già disponibili per le 5 circoscrizioni nazionali. La lista della Lega con il 9,05% complessivo nelle preferenze – poco più di 2 milioni di voti recuperati – supera i risultati delle Politiche 2022 e si piazza di poco al quinto posto a livello nazionale, dietro al 9,97% del M5s e 9,67% di Forza Italia.

«Da un anno tutti ci davano per morti, ma siamo vivi e vivaci», ha commentato poco fa nella conferenza stampa di commento dei risultati delle Elezioni Europee 2024 il leader Matteo Salvini, sottolineando come il Governo Meloni da questo voto ne esce rafforzato, «complimenti anche a Giorgia e Tajani». Osservando i risultati delle preferenze nelle circoscrizioni e considerando il dato ormai finale della Lega a livello nazionale, sicuri eletti in Parlamento Europeo possono dirsi il generale Roberto Vannacci, con più di mezzo milione di preferenze raccolte in tutte le 5 aree, così come con ogni probabilità Silvia Sardone nel Nord Ovest verrà eletta con 74.869 preferenze raccolte. Le proiezioni dei seggi italiani al prossimo Parlamento Ue vede la Lega tra 8 e 10 eletti, ma nel corso della giornata saranno resi noti tutti i risultati definitivi: tra i più votati certamente Isabella Tovaglieri nel Nord-Ovest (39-894), Anna Maria Cisint (sindaca di Monfalcone) con 41.813 presenze nel Nord-Est, Susanna Ceccardi nel Centro (29mila preferenze), Alto Patriciello al Sud con quasi 70mila voti e Raffaele Stancanelli con 44.163 preferenze nelle Isole. Dirette: Elezioni Ue in Italia e all’estero – Regionali Piemonte – Comunali. Risultati Europee: Stati Ue – voti Ue – seggi Ue – partiti Ue – voti Italia – seggi Italia – partiti Italia

CANDIDATI LEGA ALLE ELEZIONI EUROPEE 2024: TUTTI I NOMI PER IL PARLAMENTO UE

Nell’attesa di conoscere i risultati definitivi delle Elezioni Europee 2024, specie peri i seggi eletti e i futuri parlamentari che siederanno nel prossimo Parlamento Ue, la scommessa della Lega di Salvini è quella di migliorare i risultati delle ultime Politiche in quanto replicare la precedente tornata elettorale in Europa di 5 anni fa è pressoché impossibile. Un 34% con ben 29 seggi del resto è materia piuttosto complessa, dopo 5 anni lo scenario politico in Italia è variato e il Centrodestra attuale non è più guidato da Matteo Salvini ma dalla Premier Giorgia Meloni, in quota FdI.

Al netto di ciò, la scommessa della Lega è quella di proseguire il processo verso un Centrodestra di stampo europeo: con i propri seggi eletti in quota ID (Identità e Democrazia, il partito europeo con Marine Le Pen) il Carroccio proverà a costruire dopo i risultati delle Europee un asse con PPE ed ECR, una maggioranza opposta a quella che ha governato negli ultimi 5 anni in Commissione Europea. Per farcela i nomi presentati dalla Lega in queste Europee vedono primeggiare il candidato indipendente nelle file del Carroccio, il generale Roberto Vannacci (capolista nel Centro, nel Sud e presente comunque in lista nelle altre circoscrizioni). In un mix di nuovi nomi ed esperti europarlamentari uscenti, la Lega punta a superare quota 8% delle ultime Politiche. In attesa di conoscere i seggi effettivi conquistati dalla Lega-ID, ecco tutti i nomi dei candidati europarlamentari suddivisi nelle 5 Circoscrizioni nazionali:

– Nord Ovest: Silvia Sardone, Alessandro Panza, Francesco Bruzzone, Isabella Tovaglieri, Gianna Gancia, Angelo Ciocca, Oscar Lancini, Simona Bordonali, Alessia Borroni, Eraldo Botta, Marco Cozzi, Alessandro Fermi, Dino Ganelli, Elena Lucchini, Giovanni Malanchini, Cristina Patelli, Lorenza Rosso, Astrid Sento, Silvana Snider, Roberto Vannacci.

– Nord Est: Paolo Borchia, Elena Lizzi, Alessandra Basso, Rosanna Conte, Anna Cisint, Stefano Bargi, Roberta Conti, Arianna Lazzarini, Alessandro Manera, Morena Martini, Emiliano Occhi, Roberto Paccher, Roberto Pizzoli, Roberto Vannacci, Stefano Zannier.

– Centro: Roberto Vannacci, Susanna Ceccardi, Claudio Borghi, Anna Cinzia Bonfrisco, Mirco Carloni, Valeria Alessandrini, Mario Abbruzzese, Davide Bordoni, Franco Cardinale, Laura Cartaginese, Francesca Dionisi, Anna Menghi, Giovanna Miele, Antonio Tacconi, Matilde Tasselli.

– Sud: Roberto Vannacci, Simona Loizzo, Valentino Grant, Roberto Marti, Aldo Patriciello, Luigi Barone, Laura Cucchiarella, Maria Giovanna Fiume, Santo Gagliardi, Marica Grande, Francesca Magliano Invitti, Filippo Mancuso, Anna Carmela Minuto, Carmela Rescigno, Angela Russo, Dante Santoro, Joseph Splendido, Matilde Tasselli.

– Isole: Annalisa Tardino, Roberto Vannacci, Ester Bonafede, Antonino Germanà, Michelina Lunesu, Francesca Reitano, Raffaele Stancanelli, Girolamo Turano.

SEGGI ELETTI E PREFERENZE LEGA NELLE EUROPEE 2019

Nello storico delle precedenti Elezioni Europee 2019, la Lega di Salvini raggiunse l’apice del suo consenso su scala italiana, recuperando il 34,26% delle preferenze finali con la bellezza di 29 seggi eletti sui 76 a disposizione per l’Italia nell’Europarlamento tra il 2019 e il 2024. Risultati clamorosi che posero il Carroccio in vantaggio addirittura del 12% sul secondo partito, all’epoca il Pd di Maurizio Martina. Sempre nelle fila del partito di Identità e Democrazia (nel 2019 denominato ENF)- tra l’altro guidato dal leghista Marco Zanni in Europarlamento – il gruppo dei 29 eletti della Lega fu composto dai seguenti nomi, in parte alcuni ricandidati quest’anno da Salvini (che all’epoca venne premiato con boom di quasi 700mila preferenze):

Circoscrizione Nord-Ovest: Angelo Ciocca, Silvia Sardone, Isabella Tovaglieri, Danilo Oscar Lancini, Gianna Gancia, Stefania Zambelli, Alessandro Panza, Marco Zanni, Marco Camponenosi

Nord-Est: Mara Bizzotto, Gianantonio Da Re, Paolo Borchia, Alessandra Basso, Elena Lizzi, Marco Dreosto, Rosanna Conte

Centro: Susanna Ceccardi, Antonio Maria Rinaldi, Anna Cinzia Bonfrisco, Simona Baldassarre, Luisa Regimenti, Matteo Adinolfi, Veronica Maria Rossi

Sud: Massimo Casanova, Andrea Caroppo, Lucia Vuole, Valentino Grant, Vincenzo Sono

Isole: Annalisa Tardino, Francesca Donato











