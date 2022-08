Silvia Toffanin/ Rivoluzione in Mediaset nel 2023: lei e Maria De Filippi pronte a “dominare la scena”

Torna l’appuntamento, anche se per adesso solo in versione estiva e con due puntate in replica, di “Mission Impossibile”, lo spassoso varietà musicale condotto dalla padrona di casa Michelle Hunziker e animato, come al solito, da un ricco parterre di ospiti. E tra i volti noti che vedremo sul piccolo schermo nella puntata che va in onda questa sera su Canale 5 c’è anche uno che oramai è famigliare al pubblico delle reti Mediaset, vale a dire Silvia Toffanin, conduttrice di “Verissimo” e storica compagna di Pier Silvio Berlusconi.

Pier Silvio Berlusconi Lorenzo e Sofia: compagno e figli Silvia Toffanin/ Le loro foto

E negli ultimi tempi proprio i rumors legati allo showbiz televisivo sono tornati a parlare proprio della 42enne ex modella originaria di Marostica: l’indiscrezione, poi confermata da più parti, era quella che saranno lei e Maria De Filippi i volti di punta delle reti del Biscione anche nel 2023, con una inedita collaborazione tra di loro anche se in vesti diverse. Come si è appreso, infatti, il reality show de “La Talpa”, prodotto dalla Fascino della storica conduttrice di “Amici”, vedrà al timone di comando proprio Silvia Toffanin e nonostante negli ultimi tempi si era parlato anche di Simona Ventura. Questa news fa il paio con la volontà di Pier Silvio di vedere condurre il programma a un volto noto di Canale 5.

Rubò i cani a Lady Gaga e sparò al dog sitter/ Condannato a 4 anni di carcere

SILVIA TOFFANIN, FUTURO SEMPRE PIU’ CENTRALE IN MEDIASET GRAZIE A MARIA DE FILIPPI

In attesa di conferme circa la scelta della De Filippi per una produzione che si preannuncia ‘all star’, e anche di vedere questa sera la Toffanin a “Michelle Impossible”, ripeschiamo la sua partecipazione allo show dello scorso inverno quando la conduttrice si era improvvisata intervistatrice al di fuori della sua comfort zone, dedicandosi questa volta a Ineke, mamma di Michelle Hunziker. E l’evento è stato molto importante perché è diventato una sorta di terapia in pubblico per Michelle e la madre, tra commozione e piccole confessioni.

La Talpa torna in tv/ Maria De Filippi pronta a scommettere su Silvia Toffanin

Proprio grazie a Silvia Toffanin, mamma Ineke è riuscita infatti a ripercorrere quel duro percorso di vita che l’ha vista molto lontana dalla figlia a causa della nota vicenda della setta che aveva fatto sì che la conduttrice rompesse ogni legame sia con la famiglia, sia con Eros Ramazzotti che all’epoca dei fatti era ancora suo marito. Un momento molto toccante con un ideale ritrovamento tra madre e figlia alla presenza di una Toffanin visibilmente emozionata anche perché, come è poi emerso, le due donne non avevano mai più parlato del fattaccio fino a quella sera davanti alle telecamere di “Michelle Impossible”…











© RIPRODUZIONE RISERVATA