Silvia Verdone, moglie Christian De Sica/ Lui: “se faccio teatro, lo devo a lei”

Christian De Sica e Silvia Verdone: dall’amore al matrimonio

Silvia Verdone è la moglie di Christian De Sica. Dal loro matrimonio sono nati due figli: Brando e Maria Rosa. La coppia è sposata da più di 40 anni. Un amore solido come raccontato in diverse occasioni dal bravissimo showman. Anche la donna, sorella di Carlo Verdone, parlando proprio della relazione con Christian De Sica ha raccontato in una intervista: “ci vuole amore ma anche simpatia, stima, cervello, complicità e soprattutto ridere insieme”. Eppure il loro amore all’inizio è stato ostacolato proprio da Carlo Verdone, grande amico di Christian che non voleva minimamente che i due finissero insieme. “Carlo non voleva” ha raccontato Christian De Sica – ” quando andai all’incontro a casa Verdone c’erano i genitori e un prete”, ha svelato. “Allora dissi che amavo Silvia ma il padre mi diede del pallonaro”.

Nonostante il no di Carlo Verdone, alla fine l’amore ha vinto visto che Christian e Silvia fanno coppia fissa da più di 40 anni. Una unione che ha cambiato anche la vita dello showman che ha raccontato: “io non volevo far teatro, ma lei me lo ha fatto fare e lo faccio ancora adesso con successo, lo devo a lei”.

Silvia Verdone e Christian De Sica: Carlo Verdone all’inizio contrario al loro amore

Questo matrimonio non s’adda fare, verrebbe da dire pensando all’inizio della storia d’amore tra Christian De Sica e Silvia Verdone ostacolati da Carlo Verdone. Proprio il figlio di Vittorio De Sica ha raccontato di aver litigato con il suo grande amico Carlo Verdone: “ci siamo scontrati davanti casa mia. Lui dice che mi ha menato, ma in realtà ci sono state solo delle spinte. Ce l’aveva con me in maniera eccessiva per la mia frequentazione con la sorella. Mi diceva: “Tu sei un pu******re, esci con mia sorella che ha la coda di cavallo, è piccola!”. L’insicurezza di Carlo Verdone era legata all’età della sorella che aveva soli 14 anni quando ha conosciuto Christian De Sica.

Alla fine i due si sono frequentati ed innamorati sposandosi nel 1980. Da allora non si sono mai più lasciati, anzi dal loro amore sono anti due bellissimi figli: Brando, regista, e Maria Rosaria, stilista. Proprio De Sica parlando della moglie ha raccontato: “lei è il vero motore della nostra famiglia”.











