Silvia Verdone, moglie Christian De Sica/ “Siamo felici di invecchiare insieme”

Silvia Verdone e l’amore per Christian De Sica

Silvia Verdone è la moglie di Christian De Sica, lo showman che parlando della compagna ha detto: “ci amiamo ancora, siamo felici di invecchiare insieme”. Proprio così, tra i due c’è un grande amore che all’inizio è stato “ostacolato” da Carlo Verdone, migliore amico di Christian nonchè fratello di Silvia, che non voleva minimamente che i due finissero insieme. Alla fine ha trionfato l’amore, visto che da più di 40 anni la coppia è innamorata e felice. Proprio il figlio di Vittorio De Sica parlando della moglie ha raccontato: “quando ci siamo conosciuti, mio padre era morto da poco, io ero senza una lira in tasca, solo i debiti precedenti. Una volta giravo un film in Francia alla fine degli anni ’70, a colazione ci davano due uova con la pancetta, io le prendevo e le davo a Silvia. Per me era il digiuno”.

In vacanza su Marte/ Streaming del film di Neri Parenti su Canale 5

L’amore tra i due ha vinto e da 40 anni sono felici. Proprio De Sica, in occasione dell’anniversario di matrimonio, ha dedicato un post social alla donna della sua vita: “io e mia moglie Silvia ci amiamo ancora, siamo felici di invecchiare insieme. Il segreto? Ridiamo insieme, ci vogliamo bene, ci prendiamo in giro reciprocamente, siamo complici e poi c’è tanto rispetto, che è la prima cosa. Se oggi sono appagato e ho la serenità necessaria per affrontare qualsiasi cosa lo devo a mia moglie”.

Christian De Sica, polemica per battuta sui vini Regione Abruzzo /"Ma scherziamo? Io amo quella Regione"

Silvia Verdone “promuove” il cinepanettone del marito Christian De Sica

La storia d’amore tra Silvia Verdone e Christian de Sica prosegue a gonfie vele. La sorella di Carlo Verdone non è solo la compagna di vita dello showman, ma anche una sua attenta consigliera. Proprio De Sica, recentemente tornato con il cinepanettone “Natali a tutti costi” disponibile in streaming sulla piattaforma Netflix, ha parlato del grandissimo successo delle commedie natalizie rivelando che la moglie non ha mai amato questo genere di film.

Quest’anno però “Natale a tutti i costi” ha convinto anche la moglie come ha raccontato De Sica: ” il film è piaciuto anche a mia moglie Silvia che di solito è molto critica, dice sempre che sono volgare inutilmente. A breve diventeremo nonni, mia figlia Maria Rosa aspetta una bambina che si chiamerà Bianca. Sarò un nonno bravissimo, mi piacciono molto i bambini. Con i miei figli ho fatto tutto ciò che non ho potuto fare con mio padre perché mi ha avuto a cinquant’anni”.

Silvia Verdone, moglie Christian De Sica/ Lui: "se faccio teatro, lo devo a lei"

© RIPRODUZIONE RISERVATA