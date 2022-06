Silvio Baldini choc/ “Se a Palermo vuoi scopar*i una ragazzina, ti tagliano i…”

Dopo aver riportato il Palermo in Serie B, Silvio Baldini continua a far parlare di sé anche in ambiti extra calcistici. Il tecnico rosanero è stato ospite di “Sky Sport Calciomercato L’Originale” dove ha rilasciato dichiarazioni che hanno fatto molto discutere sui social e non solo. Il tecnico si è reso protagonista di un battibecco con Alessandro Bonan che non è passato affatto inosservato. Tema della discussione, la cultura palermitana e il comportamento di uomini e donne in tale contesto.

Il tecnico della squadra neopromossa in B ha dichiarato a Sky: “Palermo non è come Milano. Qui se sei sposato e ti metti a guardare delle belle donne non va bene. Non è una città facile dove tu puoi venire e comportarti come fossi a Milano. Faccio un esempio: se sei sposato e ti metti a guardare le belle donne, non ti è vietato ma sicuramente non sarai accettato, perché nella loro cultura la cosa più rispettata deve essere la famiglia. Io in questa cultura mi ci ritrovo perché da bambino sono cresciuto coi miei nonni che mi hanno insegnato che la famiglia è sacra”.

Battibecco tra Baldini e Bonan

Alessandro Bonan, in studio, ha ribattuto alle parole di Silvio Baldini, dicendo: “Vabbè, se guardi una bella donna, nulla di male”. Non si è fatta attendere la contro-risposta del tecnico, che ci è andato giù pesante, facendo scendere un clima di imbarazzo su tutto lo studio di Sky: “Sì, ma se hai moglie e figli e vuoi andarti a scopar*i una ragazzina, fanno bene a tagliarti i c…” ha aggiunto l’allenatore.

Bonan ha replicato: “È inutile che stai a fare la morale agli altri”. E ancora Baldini: “Vieni a vivere qua”. Il botta e risposta è proseguito con il conduttore che ha affermato: “Io ho vissuto in tante parti, sempre alla stessa maniera”. Baldini ha poi concluso: “Vieni a vivere qui. La cultura è questa e a me piace stare più qua rispetto a essere da un’altra parte”. Una discussione con temi e discorsi piuttosto fuori dal comune, che hanno provocato non poco imbarazzo tra i giornalisti e gli ospiti presenti a “Sky Sport Calciomercato L’Originale”. Insomma, dopo l’impresa del Palermo in Serie B, sembra che Baldini voglia continuare a far parlare di lui.

