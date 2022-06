Silvio Baldini: “Mie parole? La famiglia per me ha valore”/ “Al Palermo…”

L’allenatore ha ribadito quanto affermato a “Sky Calciomercato L’Originale”: “Se tu, uomo sposato, guardi un’altra donna allora vuol dire che vuoi fare il furbo, che vuoi mettere il tuo maschilismo al servizio del tuo istinto sessuale. Specie se si tratta di una ragazzina. Se le guardi in quel modo loro se ne accorgono, non dicono niente ma poi ti tolgono la stima. E poi fanno bene se ti tagliano i coglioni. Il popolo siciliano sa qual è la verità. Ma voglio fare chiarezza: la famiglia è sacra, è il nucleo in cui la società si deve fondare. La devono smettere quei tipi da locali di lusso che predicano bene e poi sniffano e vanno a letto con le ragazzine”.

Palermo o Padova promosso in Serie B?/ Il trionfo dei rosanero!

La promozione con il Palermo

Parlando invece di campo, Silvio Baldini ha ripercorso le emozioni provate dopo la promozione del suo Palermo in Serie B: “Fin dal primo giorno che mi hanno chiamato (24 dicembre 2021, ndr) sapevo che il destino mi avrebbe reso ciò che mi avevano tolto”. Il riferimento è all’ex patron Zamparini, che nel 2004 lo cacciò via dopo un litigio: “Cacciandomi in quel modo, non mi ha tolto qualcosa da allenatore ma da persona. Diciotto anni dopo mi sono ripreso un sogno, grazie anche ai miei principi: la promozione è coincisa col messaggio che volevo riuscire a portare alla gente in difficoltà, quella di Palermo, che ha sostenuto la squadra nonostante tutti i problemi. È un’emozione che non puoi descrivere, perché non è un film, questo. E non c’è un regista che lo dirige seguendo un copione scritto. Accade e vivi di quel momento. È bellissimo”.

