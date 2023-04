Silvio Berlusconi come sta oggi/ Ultime notizie bollettino: “notte ok in reparto”

COME STA SILVIO BERLUSCONI OGGI: NON È PREVISTO NUOVO BOLLETTINO

Due settimane piene di ricovero all’ospedale San Raffaele di Milano: Silvio Berlusconi ha superato brillantemente e in maniera tranquilla la 14esima notte dall’inizio del ricovero, la terza dall’uscita della terapia intensiva avvenuta la scorsa domenica. Prosegue il lento e costante recupero per l’ex Premier che resta affetto da leucemia mielomonocitica cronica e che deve scontare tutte le “score” della grave infezione polmonare che lo ha colpito due settimane fa: secondo quanto riportano fonti sanitarie all’Adnkronos la notte passata è stata ancora una volta «tranquilla».

Non è previsto invece oggi alcun bollettino sulle condizioni di Silvio Berlusconi, perciò rimane valido quanto diramato lo scorso 17 aprile con il report firmato dal professor Alberto Zangrillo – medico di fiducia dell’ex Premier e primario di terapia intensiva del San Raffaele – e dal professor Fabio Ciceri, primario di ematologia, trapianto del midollo osseo e oncoematologia. «Al momento lo stato clinico e la risposta alle cure hanno consentito il trasferimento del Presidente Silvio Berlusconi in un reparto di degenza ordinaria. Proseguono le cure e il monitoraggio dei parametri funzionali», si leggeva nel bollettino di lunedì.

SILVIO BERLUSCONI ULTIME NOTIZIE: LE VISITE E IL MESSAGGIO DI FORZA ITALIA

Il quadro clinico di Silvio Berlusconi, ormai da due settimane al San Raffaele, resta comunque complesso al netto delle importanti evoluzioni positive sul recupero del leader di Forza Italia: oltre all’infezione polmonare in lenta ripresa, preoccupano i sintomi della leucemia che viene curata ormai da tempo con una terapia citoriduttiva. L’uscita dalla terapia intensiva è certamente stato un passaggio importante per Berlusconi in quanto ha confermato plasticamente il miglioramento delle condizioni generali su come sta davvero Silvio Berlusconi.

«Berlusconi è un generale insostituibile. Da 29 anni si dice che Forza Italia deve avere eredi mentre Forza Italia e il Presidente Berlusconi sono al centro della vita politica del Paese. Noi non ci poniamo il problema, vogliamo che il nostro presidente sia tra noi quanto prima», ha detto il capogruppo alla Camera in Forza Italia, Paolo Barelli a Tg1 Mattina. Proseguono intanto le visite al San Raffaele di amici e familiari di Berlusconi: il fratello Paolo, i figli Pier Silvio, Marina, Eleonora, Barbara e Luigi Berlusconi; gli amici Fedele Confalonieri e Adriano Galliani, ma ovviamente anche Marta Fascina che non ha mai lasciato Berlusconi in tutti i 14 giorni di ricovero.











