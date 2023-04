SILVIO BERLUSCONI COME STA, ULTIME NOTIZIE BOLLETTINO/ Tac, esercizi, cure: le novità

COME STA SILVIO BERLUSCONI: L’ULTIMO BOLLETTINO MEDICO DAL SAN RAFFAELE

L’ultimo bollettino medico su come sta Silvio Berlusconi è datato ancora venerdì 21 aprile e si attende con ogni probabilità la giornata di lunedì per avere nuove informazioni dall’ospedale San Raffaele di Milano circa le condizioni di salute dell’ex Premier, ricoverato ormai dal 5 aprile scorso per infezione polmonare, insufficienza renale e la forma persistente di leucemia mielomonicitica cronica. Quella passata è stata un’altra notte tranquilla nel reparto di degenza dove da una settimana è stato trasferito Berlusconi dopo 12 giorni ininterrotti di terapia intensiva.

Ciò che filtra dall’ospedale invece nella giornata di sabato viene riportato dal “Corriere della Sera”: Berlusconi si sarebbe sottoposto ad una nuova tac che avrebbe mostrato risultati ed evoluzioni incoraggianti. «Il suo ricovero prosegue tra battute all’infermiere e sorrisi ai radiologi e le sue giornate sono scandite dagli esercizi di riabilitazione respiratoria a cui è sottoposto per far sì che si riprenda dalla polmonite», riporta ancora il “CorSera”. Per quanto riguarda il bollettino medico resta quanto diramato venerdì dai professori Alberto Zangrillo e Fabio Ciceri: «il quadro clinico del presidente appare in lento, ma progressivo miglioramento. Proseguono le cure e il monitoraggio delle funzionalità dell’organismo».

SILVIO BERLUSCONI ULTIME NOTIZIE: LA VISITA DEL FRATELLO E IL MESSAGGIO DI SALVINI

«Siamo molto positivi», lo ha detto ieri Paolo Berlusconi, fratello del leader di Forza Italia, in visita come ogni giorno da inizio ricovero al San Raffaele di Milano: «È il dottor Zangrillo che rilascia tutte le notizie aggiornate, noi possiamo dare soltanto delle sensazioni», ha aggiunto l’amato fratello Paolo confermando che l’ex Premier è di ottimo umore e che oggi guarderà il suo Monza dalla tv in camera.

In visita ancora ieri anche la figlia maggiore, Marina, mentre resta in reparto con Berlusconi la compagna Marta Fascina fin dal primo giorno di ricovero nell’ospedale di Via Olgettina. Chi invece preferisce in questo momento lasciare le visite per famigliari stretti di Silvio Berlusconi è l’amico e leader della Lega, Matteo Salvini: ancora ieri durante la visita al Salone del Mobile il vicepremier ha spiegato, «lo sento spessissimo però non voglio disturbare, quindi lo andrò a trovare spero il prima possibile, ma quando sarà bello sereno e bello tranquillo. In questo momento è giusto lasciarlo alla sua famiglia, quindi mi fermo rispettosamente all’uscio di ingresso».

