Silvio e Donatella, Uomini e Donne/ Dopo la dura lite, scoppia nuovamente la pace

Silvio e Donatella: dopo la lite, il chiarimento a Uomini e Donne

Tra i protagonisti dell’inizio della nuova stagione di Uomini e Donne ci sono sicuramente Silvio e Donatella. Il cavaliere, dopo aver lasciato la trasmissione nella scorsa stagione in seguito alla fine della sua frequentazione con Gemma Galgani, essendo ancora single, ha deciso di rimettersi in gioco tornando nel parterre senior. Tra le nuove dame ha scelto di conoscere in modo più approfondito Donatella con cui è scattato subito un feeling speciale. Feeling che li ha portati a trascorrere diverso tempo insieme fino ad avere anche un’intimità importante.

Tra i due andava tutto a gonfie vele, ma una domanda di Donatella ha scatenato una durissima lite. La dama, infatti, ha parlato di convivenza e, di fronte alla reazione del cavaliere, è scoppiato il finimondo in studio. Tra i due sono volate parole importanti e tutto sembrava finito, ma il colpo di scena è arrivato.

Silvio e Donatella: torna la pace

Come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni sulle dinamiche di Uomini e Donne, Silvio e Donatella sono riusciti ad avere un chiarimento. Al termine della lite avuta in studio, infatti, di fronte alle lacrime di Donatella, Maria De Filippi aveva invitato la dama e Silvio ad andare dietro le quinte per potersi parlare senza telecamere. Un invito che entrambi avevano accettato e che, a quanto pare, ha avuto dei risvolti positivi.

Dopo quel chiarimento nel backstage di Uomini e Donne, non si sa cosa sia accaduto tra i due, ma dalle anticipazioni pare che sia tornata la complicità che avevano perso nella scorsa puntata.

