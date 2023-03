Silvio Testi, marito Lorella Cuccarini/ “Ero impegnata ma mi piacque subito: poi…”

SILVIO TESTI, CHI E’ IL MARITO DI LORELLA CUCCARINI?

Chi è Silvio Testi, il marito di Lorella Cuccarini? Questo pomeriggio la conduttrice televisiva e ballerina capitolina sarà nuovamente ospite nel salotto di Canale 5 per la puntata domenicale di “Verissimo”: e nel ritorno dell’insegnante che da qualche anno ‘tiene cattedra’ in quel di “Amici” di Maria De Filippi si parlerà certamente dei suoi prossimi impegni sul piccolo schermo ma pure della vita privata e famigliare della ex showgirl, protagonista di recente all’ultimo Festival di Sanremo. Ma cosa sappiamo di Testi, l’uomo della sua vita e suo compagno oramai da più di trent’anni?

Nato a Viterbo nel maggio del 1954, Silvio Capitta (questo il suo nome di battesimo, prima di adottare lo pseudonimo di Silvio Testi) è un apprezzato produttore televisivo e anche teatrale: dopo aver iniziato a lavorare nel mondo della tv verso la fine degli Anni Settanta, successivamente fonderà una propria casa di produzione lavorando non solo per la Rai ma anche per le emittenti del Biscione. Il matrimonio con Lorella Cuccarini è datato invece 1991 quando la coppia, che usciva da due importanti relazioni, decise di convolare a giuste nozze il 3 agosto: dalla loro unione nasceranno poi quattro figli (di cui parliamo quest’oggi in un articolo a parte), ovvero Sara, Giovanni e infine Chiara e Giorgio, gli ultimi arrivati di casa Testi e nati dopo un parto gemellare nel 2000.

CUCCARINI, “SILVIO TESTI DIVERSO DA ME: HA BISOGNO DEI SUOI SPAZI, SILENZI E…”

Silvio Testi oggi non è solo il compagno di una vita di Lorella Cuccarini ma anche l’uomo assieme al quale ha superato tante difficoltà, come aveva raccontato in una precedente ospitata a “Verissimo”: “Si cammina insieme nei momenti difficili e in quelli belli (…) Lui però anche in famiglia è molto restio a farsi fare delle foto” aveva aggiunto, scherzando pure sul fatto che loro non ne avessero una decente assieme. Insomma, nonostante una crisi avuta in passato e dovuta, stando a quanto si apprende, a dei lutti famigliari, oggi Testi e la Cuccarini sono più legati che mai, come peraltro ha ribadito la conduttrice in una lunga intervista concessa qualche tempo fa al Corriere della Sera: “Lui mi piacque da subito anche se ero impegnata” aveva detto Lorella a proposito dell’uomo portato all’altare dopo soli sei mesi di fidanzamento.

“La famiglia perfetta non esiste. I momenti difficili ci sono stati, ma abbiamo sempre cercato di superare insieme l’impatto delle crisi personali di ognuno di noi” è il sunto dell’intervista di cui sopra, durante la quale Lorella Cuccarini racconta qualche particolare di come lei e Silvio Testi si sono avvicinati: “Lui era il produttore musicale di Pippo Baudo in ‘Fantastico 6’. L’avevo trovato molto bello e mi piaceva il suo mondo creativo: poi, quando ci fu il mio passaggio in Mediaset, avevo bisogno di una persona che lavorasse per me sul piano musicale, quindi l’ho richiamato. A quel punto eravamo liberi tutti e due” ha detto a proposito di Testi, ancora legato sentimentalmente quando l’aveva conosciuto. Il segreto della loro coppia? “Silvio non è come me: ha bisogno dei suoi spazi, dei suoi silenzi. Se tu questa cosa non la comprendi rischi di non valorizzare la persona che ami. (…) Basta ricordarsi che siamo individui singoli prima che coppia. Non ho mai forzato Silvio per accompagnarmi agli eventi o anche solo per fare delle foto assieme. So che nasce come uomo che sta dietro le quinte, non ha mai amato il lato più frivolo di questo mestiere”.











