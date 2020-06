Silvio Testi, marito Lorella Cuccarini/ La showgirl “ci amiamo moltissimo”

Pubblicità

Silvio Testi è il marito di Lorella Cuccarini, la showgirl e conduttrice ospite dello show “Buon compleanno Pippo Baudo”, la festa di compleanno per gli 80 anni di età e 60 di carriera del popolare conduttore italiano. La vita artistica della Cuccarini è sicuramente legata a quella di Baudo visto che fu proprio il popolare conduttore a lanciarla negli anni ’80 in un’edizione di Fantastico. In pochi sanno che proprio quell’anno Lorella ha incontrato quello che sarebbe diventato l’uomo della sua vita e il marito dei suoi figli. Si tratta di Silvio Testi, produttore musicale di successo conosciuto dal grande pubblico per essere il marito di Lorella Cuccarini. Classe 1954, Silvio è nato a Viterbo con il nome di Silvio Capitta. Dopo aver conseguito una laurea in Giurisprudenza presso l’Università La Sapienza di Roma ha cominciato la sua carriera di produttore lavorando per un’etichetta discografica. Tra i primi brani prodotti ci sono alcune hit di Heather Parisi, Stefania Rotolo oltre che le sigle di programmi cult come “Fantastico”, “Lascia o Raddoppia”, “Odiens”, “Stasera niente di nuovo” e “Serata d’onore”. Non solo, Testi ha lavorato anche a programmi come “Buona domenica” per Mediaset e ha ricoperto il ruolo di autore e organizzatore di Trenta ore per la vita. Tra gli ultimi impegni la direzione artistica dei musical “Grease” e “Hello Dolly”.

Pubblicità

Silvio Testi e Lorella Cuccarini: “il nostro matrimonio non è perfetto”

L’amore tra Silvio Testi e Lorella Cuccarini è nato dietro le quinte di “Fantastico”. Una passione travolgente che ha spinto la coppia alcuni anni dopo a convolare a nozze. Nel 1991 i due si sono uniti in matrimonio e insieme hanno avuto quattro splendidi figli: Sara, Giovanni e i gemelli Giorgio e Chiara. Una famiglia perfetta alla “Mulino Bianco” per molti, ma a smentire questa visione è stata proprio la showgirl durante un’intervista rilasciata alla stampa in cui non ha avuto alcuna paura a precisare : “la mia famiglia è tutt’altro che perfetta. E non è perfetto neppure il mio matrimonio Come tutte le coppie, anche io e Silvio, abbiamo avuto i nostri momenti difficili, le nostre crisi. Ma li abbiamo superati e siamo andati avanti, perché ci amiamo moltissimo. E lo abbiamo fatto anche per i nostri figli”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA