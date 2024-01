SILVIO TESTI, MARITO LORELLA CUCCARINI/ Lei: “Insieme abbiamo sempre cercato di preservare i nostri figli”

Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, Lorella Cuccarini si è raccontata tra famiglia e successi televisivi. La conduttrice ha parlato del rapporto con suo marito Silvio Testi: “La nostra è una famiglia sana, unita, una cosa che purtroppo non ho avuto da piccola perché i miei genitori si sono separati presto.” ha spiegato

Lorella Cuccarini e Silvio Testi sono sempre stati sotto i riflettori, motivo per il quale c’è stata grande attenzione alle ripercussioni sui propri figli: “Noi abbiamo cercato di proteggerli tanto dalla nostra esposizione mediatica. Io e Silvio abbiamo cercato di non farli mai fotografare, abbiamo cercato di preservarli. Ora fanno quello che sentono di fare”. (Aggiornamento di Anna Montesano)

CHI E’ SILVIO TESTI, IL MARITO DI LORELLA CUCCARINI?

Chi è Silvio Testi, il marito di Lorella Cuccarini? Questo pomeriggio, nel corso della nuova puntata di “Verissimo”, che durante la pausa a cavallo tra Natale e il nuovo anno si presenta nel consolidato format de “Le Storie” con le più belle interviste e i momenti emozionanti dell’ultima stagione”, sarà di scena infatti la 58enne conduttrice televisiva, ballerina e showgirl capitolina, volto molto noto al pubblico delle reti Mediaset. E, in attesa di rivedere l’ospitata della Cuccarini nel salotto televisivo di Silvia Toffanin, dove è una habituée, possiamo scoprire qualcosa di più sulla vita privata e sentimentale della diretta interessata: se quest’oggi, in un altro pezzo, abbiamo acceso i riflettori sui suoi quattro figli, qui invece parliamo dell’uomo della sua vita e con cui sta insieme da più di trent’anni.

Com’è noto, infatti, Silvio Testi è dal lontano 1991 il marito di Lorella Cuccarini: la coppia infatti era convolata a giuste nozze nell’agosto di quell’anno e nel corso del loro matrimonio i due sono diventati genitori ben quattro volte con la nascita di Sara, Giovanni, Chiara e Giorgio. Ma cosa sappiamo di Silvio Capitta, nome di battesimo del produttore televisivo e teatrale originario di Viterbo e classe 1954? Già attivo nel mondo dello spettacolo sul finire degli Anni Settanta, pur avendo conseguito una laurea in Giurisprudenza, Testi nel 1987 aveva fondato una propria società di produzione indipendente e proprio in quel periodo aveva fatto la conoscenza di una giovane Lorella che sarebbe diventata da lì a poco sua moglie. I due infatti avevano lavorato assieme a “Fantastico”, show dietro le quinte del quale era nato il loro amore. Tuttavia, come raccontato proprio dalla Cuccarini, la loro storia è nata a poco a poco dato che all’epoca del loro primo incontro erano entrambi impegnati…

CUCCARINI, “IO E SILVIO NON CI PENSIAMO A DORMIRE SEPARATI: E’ BELLO CHE…”

“A me lui era piaciuto subito, era il produttore di Pippo Baudo in ‘Fantastico 6’” aveva ricordato Lorella Cuccarini parlando dello storico compagno in una lunga intervista al ‘Corriere della Sera’, spiegando che si ritrovarono però tempo dopo quando entrambi erano diventati single. “Io l’avevo trovato molto bello e mi piaceva il suo mondo creativo. Poi, quando ci fu il mio passaggio in Mediaset, avevo bisogno di una persona che lavorasse per me sul piano musicale, quindi l’ho richiamato. A quel punto eravamo liberi tutti e due…”. Da allora non si sono più lasciati e, anzi, le stesse nozze celebrate in quel 1991 rappresentarono davvero una piccola sorpresa per tutti, famigliari compresi: “Nessuno lo sapeva, anche i parenti e gli amici erano convinti di partecipare a una mia festa di compleanno anticipata, poi…” la sorpresa con la cerimonia nuziale celebrata assieme ad amici e parenti.

Ma cosa ha rappresentato e cosa è ancora oggi Silvio Testi per la Cuccarini? “Lui è un compagno di vita splendido e con lui abbiamo avuto la soddisfazione di veder crescere i ragazzi” aveva raccontato la showgirl e ballerina romana, aggiungendo che questa forse è una delle cose che li inorgoglisce maggiormente come genitori. Il segreto di questo amore pare sia il loro essere differenti e soprattutto la capacità di concedersi reciprocamente totale libertà: “Io sono una che tira fuori quello che prova, affronto le cose di petto (…) Silvio non è come me: ha bisogno dei suoi spazi, dei suoi silenzi (…) quindi io rispetto quei momenti di silenzio che fanno parte del suo carattere” aveva detto la Cuccarini sempre nella sopra citata intervista al ‘Corriere’. Aggiungendo anche che: “Non ho mai forzato Silvio per accompagnarmi agli eventi o anche solo per fare foto assieme. So che nasce come uomo che sta dietro le quinte, non ha mai amato il lato più frivolo di questo mestiere (…) Non ci pensiamo minimamente a dormire separati. È così bello stare insieme, specie nelle rare volte in cui siamo con i ragazzi. Figuriamoci se potremmo mai allontanarci…”.











