Simakan si infortuna, ecco Tomori/ Calciomercato Milan: caccia al nuovo centrale

Per il calciomercato di riparazione in corso, il Milan è alla ricerca di un difensore centrale, e le prime scelte sarebbero Simakan dello Strasburgo e Fikayo Tomori del Chelsea. Il Diavolo ha recentemente piazzato il brasiliano Leo Duarte al Basaksehir, contratto fino a giugno 2022, di conseguenza urge tappare la falla con un altro centrale di qualità.

Sul fronte Mohamed Simakan sono giunte notizie negative nelle ultime ore, in quanto il centrale transalpino classe 2000 si è infortunato durante l’ultima gara di Ligue 1 contro il Lens, un infortunio al ginocchio per cui sarà necessario intervenire con un’operazione chirurgica. Una doccia gelata in casa rossonera, visto che le trattative con lo Strasburgo erano già in fase avanzata, ma ora si sono per forza di cose congelate.

TOMORI DOPO SIMAKAN: LE ULTIME SUL CALCIOMERCATO DI CASA MILAN

Del resto Simakan dovrà stare fermo ai box per i prossimi due mesi, come fatto sapere dal club attraverso apposita nota “In seguito ad uno scontro di gioco rimediato durante la partita contro il Lens, Mohamed Simakan ha svolto alcuni esami nella giornata di lunedì 11 gennaio. Il giocatore dovrà sottoporsi ad un intervento in artroscopia che lo terrà lontano dal campo per un periodo di circa due mesi”, e di conseguenza il Milan ha dovuto abbandonare definitivamente l’ipotesi. L’alternativa, come detto in apertura, si chiama Tomori, classe 1997 di proprietà del Chelsea che piace anche ad altri club inglesi come il Newcastle. Dopo l’esordio con la nazionale inglese e le 22 presenze durante la passata stagione, il 2020-2021 sembrava dovesse essere l’annata della definitiva consacrazione per Tomori, ma il ragazzo ha totalizzato solamente quattro presenze quest’anno e di conseguenza la sua cessione in prestito sembra tutt’altro che utopica. “La situazione è aperta – ha detto Frank Lampard, tecnico del Chelsea, come riferisce Goal.com – potrebbe andare in prestito per mettere minuti. Ma dovremo arrivare alla decisione migliore per lui e per il club. La sua attitudine è fantastica, lavora ogni giorno”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA