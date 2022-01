Simba, cane di Soleil: chi è e razza/ “Come un figlio”: abbraccio in diretta al GFVip

Chi è Simba, il cane di Soleil?

Sarà una serata di grandi emozioni per Soleil Sorge che si appresta ad essere la protagonista di uno dei momenti più emozionanti della nuova puntata del Grande Fratello Vip 6. Soleil Sorge che, nelle precedenti puntate si è emozionata nel vedere l’abbraccio di Katia Ricciarelli con il suo Ciuffi e di Giucas Casella con la sua Gina, questa sera, vivrà la stessa emozione riabbracciando dopo più di quattro mesi Simba, il suo cane a cui è estremamente legata. Non c’è occasione in cui Soleil Sorge non pensi a Simba durante le giornate che trascorre nella casa di Cinecittà condividendo con i suoi coinquilini l’immenso amore che nutre per il sui piccolo amico a quattro zampa.

“E’ come un figlio”, ha detto in più di un’occasione. Soleil trascorre tantissimo tempo con simba e non poter avere accanto il suo cagnolino per così tanto tempo è un grande dolore. Questa sera, però, avrà finalmente l’occasione per rivedere e riabbraccia Simba. In riferimento alla razza del cucciolo, che pare essere uno degli aspetti ad incuriosire maggiormente il pubblico gieffino, nulla ci è dato sapere. Questo discorso in realtà non sembra interessare più di tanto a Soleil, che si è dimostrata legatissima a Simba, più per le emozioni che ha condiviso con lui rispetto alla sua discendenza.

Simba e Soleil Sorge, l’emozionante incontro al Grande Fratello Vip

Non è la prima volta che un concorrente incontra il proprio cane all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Quest’anno, i fortunati sono stati Katia Ricciarelli e Giucas Casella mentre lo scorso anno Stefania Orlando riabbracciò la sua piccola Margot. Le sorprese che hanno come protagonisti gli amici a quattro zampe emozionano sempre i telespettatori che, anche questa sera, si lasceranno travolgere dal grande legame che c’è tra Soleil e Simba.

Ma con chi arriverà Simba sulla passerella della casa del Grande Fratello Vip? Con Soleil nella casa di Cinecittà, ad occuparsi di Simba è stata principalmente la mamma dell’influencer, la signora Wendy. Tuttavia, negli scorsi giorni, Soleil aveva spiegato che la mamma sarebbe partita per Los Angeles: Simba, quneu, arriverà con un altro parente?

