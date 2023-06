Simbolotto, Lotto/ Estrazione di oggi, 8 giugno 2023: simboli e numeri vincenti

SIMBOLOTTO: ESTRAZIONE 8 GIUGNO

Nella giornata di oggi, giovedì 8 giugno, si terrà, come ogni settimana, l’estrazione del Simbolotto, che si accompagnerà agli apprezzatissimi Lotto, 10eLotto e Superenalotto. Il gioco, lo ricordiamo, mette in palio la bellezza di 10 mila euro massimi, unitamente a tutta un’altra serie di ricchi premi per tutti i giocatori “meno” fortunati che non riescono ad indovinare i 5 simboli vincenti.

Cresce, dunque, l’attesa per scoprire quali sono i simboli, e i relativi numeri, estratti oggi per il Simbolotto, ma bisognerà come sempre attendere la sera, quando si concluderà l’estrazione del Lotto, gioco a cui è associato e dal quale dipende. Dopo le 11 estrazioni delle ruote nazionali del Lotto, si passerà rapidamente e brevemente ai simboli, prima di lasciare spazio al 10eLotto. Per partecipare all’estrazione del Simbolotto non è richiesta, inoltre, nessuna abilità o capacità specifica e neppure alcun investimento economico perché si tratta di un gioco completamente gratuito! L’unica cosa che viene richiesta a chi vuole cimentarsi e di piazzare una qualsiasi scommessa sulla ruota in promozione del Lotto, che varia mensilmente e che per tutti giugno sarà quella di Napoli.

I SIMBOLI IN RITARDO DEL SIMBOLOTTO

Insomma, il Simbolotto è completamente gratuito, ma di contro ai giocatori non sarà lasciata la libera scelta dei simboli su cui puntare. Sarà il sistema, dopo aver ricevuto la scommessa nel Lotto, ad assegnare automaticamente cinque simboli, con i relativi numeri, a tutti i giocatori, stampandoli proprio al fondo della schedina del concorso “principale”.

In palio nel Simbolotto ci sono la bellezza di 10 mila euro per chi riesce ad indovinare tutti i simboli estratti. Chi ne indovina 4, comunque, si porta a casa 50 euro, che con 3 numeri scendono a 5, ed infine ad 1 come consolazione per chi ne indovina 2. L’ultima estrazione ha avuto come combinazione vincente il Ragazzo (15), la Prigione (44), il Natale (25), il Buffone (41) e la Culla (9), e sono stati, di conseguenza, aggiornati i simboli in ritardo. Nello specifico, non fanno capolino da 53 estrazioni del Simbolotto il Ragazzo (15), seguito dai Fagioli (10) assenti per 25 volte, dal Naso (16) e dall’Italia (1) con 18 assenze, e dalla Balestra (22) assente da 17 estrazioni.

