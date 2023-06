Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 8 giugno 2023, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 8 GIUGNO 2023

Nella giornata di oggi, giovedì 8 giugno, tornano protagonisti il Lotto, il 10eLotto e il Superenalotto per il loro secondo appuntamento settimanale ricco, come sempre, di tantissimi premi! Si tratta, infatti, di ben tre appuntamenti settimanali con tutti i concorsi, che si tengono ogni martedì e si concludono sabato, prima di tornare protagonisti nel corso della settimana successiva.

Per conoscere i numeri vincenti di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, tuttavia, bisognerà attendere la sera, quando le tre estrazioni si susseguiranno partendo dalla versione Super e passando subito dopo alle 11 ruote nazionali. Mentre attendiamo, un buon modo per ingannare l’attesa potrebbe essere recuperare gli esiti delle ultime estrazioni, partendo proprio dal principale dei giochi, il Lotto. Protagonista, nella giornata di martedì, la Puglia dove sono stati vinti complessivamente oltre 62 mila euro, dei quali il più alto da Martina Franca (Taranto) dal valore di 21.660 euro. Seconda vincita più alta a Montesilvano (Pescara) dal valore di 25.800 euro grazie a tre ambi e una quaterna. Chiude il podio Bussero (Milano) con un premio da 22.500 euro con tre ambi e un terno.

Messo da parte il Lotto, prima di scoprire quanto accaduto nel Superenalotto, recuperiamo anche le quote del 10eLotto, che martedì ha distribuito complessivamente oltre 22,8 milioni di euro. La cifra più alta, ovvero 95 mila euro, è stata vinta in Lombardia, dove un singolo giocatore con 9 numeri extra ha vinto ben 40 mila euro. Secondo posto, invece, a Milano e Gallarate con due vincite da 20 mila euro l’una grazie a due punti da “9”. Da segnalare, poi, altre due vittorie gemelle a Battipaglia dal valore di 12 mila euro l’una con due punti da “6 Doppio Oro”.

LOTTO, IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO OGGI

Recuperati il Lotto e il 10eLotto, è doveroso ora concentrarci anche sul Superenalotto, che mette in palio il montepremi in assoluto più alto dei tre giochi. Ricordiamo che il premio massimo varia di giorno in giorno in base a quando un giocatore riesce a metterci le mani sopra, e visto che nell’estrazione del 6 giugno non sono stati segnati punti da “6” il jackpot odierno del Superenalotto è salito a 41,4 milioni di euro. Nessuno “6”, dunque, ma questo non significa che sono mancati i premi, infatti 6 giocatori grazie ai punti da “5” hanno portato a casa 35.110,68 euro a testa. Da segnalare anche il singolo fortunato che ha indovinato il “4 Stella” che gli è valso ben 37.740 euro! Complessivamente sono stati vinti ben 4,7 milioni di euro in tutta Italia!

COME INVESTIRE JACKPOT SUPERENALOTTO E VINCITE LOTTO

Come investire il jackpot del Superenalotto? Sicuramente i giocatori più “rodati” di questo concorso si saranno trovati almeno una volta a fantasticare di riuscire a mettere le mani sul ricchissimo montepremi, chiedendosi quale sarebbe il modo migliore per spenderlo. Dopo essersi tolti qualche pensiero di troppo, o aver soddisfatto un vecchio desiderio, si potrebbe pensare di utilizzare parte del budget per investire in un progetto innovativo. Per fare un esempio, prendendo la piattaforma Kickstarter si potrebbe optare per il Sego Charger.

Si tratta di un compatto, ma potente, pannello solare composto da 8 celle collegate ad un power bank in grado di ricaricare completamente un cellulare in poco meno di un paio di ore per i modelli con batteria più capiente o senza ricarica rapida. Compatto, ergonomico e resistente, è adatto per il campeggio, le scampagnate e le escursioni, anche in condizioni meteo difficili, come la pioggia.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

I ricchi premi in palio nel Lotto, nel 10eLotto e nel Superenalotto potrebbero fare potenzialmente gola a qualche aspirante nuovo giocatore, che tuttavia potrebbe anche trovarsi indeciso sui numeri da scommettere. In tal caso, però, fortunatamente accorre in suo aiuto il sistema tradizionale della Smorfia napoletana, che traduce in numeri i sogni, i racconti e le notizie. Per fare un esempio, prendiamo la notizia dell’intervento a cui Papa Francesco si è sottoposto nella giornata di ieri, all’Ospedale Gemelli di Roma, che è durato tre ore e si è concluso, fortunatamente, senza complicazioni, con il pontefice che, dopo aver smaltito l’anestesia, scherzava con i medici. Nella Smorfia il Papa è associato al 7, mentre l’ospedale al 41 e l’intervento al 59. Aggiungendo, poi, il 3 per le ore sotto i ferri della sala operatoria, oppure il 2 che raffigura i gemelli, ed il 90 per il Vaticano, i numeri sono presto trovati!











