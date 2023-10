Simbolotto, Lotto/ Estrazione di oggi, giovedì 12 ottobre 2023: i simboli vincenti

SIMBOLOTTO, ESTRAZIONE DI OGGI 12 OTTOBRE 2023: GRANDI VINCITE?

Oggi, giovedì 12 ottobre 2023, si terrà la seconda estrazione settimanale del Simbolotto, il gioco basato sui simboli che accompagna e completa le tre estrazioni di 10eLotto, Superenlotto e Lotto, associandosi in particolare a quest’ultimo. Così come per gli altri tre giochi, dunque, anche questo si costituisce su quattro appuntamenti settimanali che si tengono ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato, per poi prendersi una breve pausa in vista del martedì successivo che darà nuovamente il via alle danze.

Lotto/ Estrazione di oggi Superenalotto e 10eLotto: 12 ottobre 2023, i numeri vincenti

Il Simbolotto, lo ricordiamo, mette in palio ogni volta fino ad un massimo di 10mila euro che spetteranno a tutti coloro che riusciranno ad indovinare i 5 simboli vincenti estratti in serata. Vi sono, però, anche numerosi altri premi in attesa di tutti i restanti giocatori leggermente meno fortunati che riusciranno ad indovinare solo parte della cinquina fortunata, che vanno da un massimo di 50 euro con 4 simboli ad un minimo di 1 euro come premio di consolazione con soli 2 simboli indovinati. Tentare la fortuna con il Simbolotto, inoltre, è completamente gratuito e richiede semplicemente di piazzare una qualsiasi scommessa nel Lotto, scegliendo però la ruota promozionale mensile che ad ottobre è quella di Roma.

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto, oggi Martedì 10 ottobre 2023

SIMBOLI RITARDATARI NEL SIMBOLOTTO

Il Simbolotto, insomma, è completamente gratuito, ma per questa ragione i giocatori dovranno anche fare i conti con un piccolo aspetto negativo. Infatti, nel momento in cui si piazzerà la propria scommessa, non si potranno scegliere autonomamente i simboli su cui puntare, ma sarà il sistema, una volta ricevuta la giocata nel Lotto promozionale, ad assegnare casualmente una cinquina, stampandola poi sul fondo della schedina che contiene anche l’altra scommessa.

Per conoscere l’esito dell’estrazione del Simbolotto bisognerà, come sempre, aspettare fino a sera, quando verranno sorteggiati ed annunciati ufficialmente i simboli vincenti. Nell’attesa, però, possiamo recuperare l’utile statistica sui simboli ritardatari, ovvero quelli che da tempo mancano nelle estrazioni serali, partendo dal ricordare che nell’estrazione di martedì sono stati sorteggiati l’Ombrello (28), l’Italia (1), la Rondine (45), il Natale (25) e la Rana (13), il simbolo più in ritardo del Simbolotto è diventato il Buffone (41) che ha raggiunto le 56 assenze. Lo seguono, poi, il Ragazzo (15) a quota 49; i Topi (11) che non si sono visti per 48 volte; la Testa (34) mancante nelle ultime 34 estrazioni e i Fagioli (10) sorteggiati l’ultima volta 42 giorni fa. Simbolotto

SIMBOLOTTO, LOTTO: SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Martedì 10 ottobre 2023

© RIPRODUZIONE RISERVATA