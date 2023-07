SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, giovedì 13 luglio 2023

Anche oggi, giovedì 13 luglio 2023, è arrivato il momento di conoscere l’esito dell’estrazione del Simbolotto! Da pochissimo, infatti, si è concluso il tradizionale viaggio nelle 11 ruote nazionali del Lotto, al quale sono seguiti i 5 simboli vincenti di questo gioco “secondario”. In palio ci sono ben 10mila euro, ragione per cui, seppur si tratti di un gioco completamente gratuito, è importante ricontrollare con cura l’esito dell’estrazione e l’eventuale corrispondenza con la propria scommessa.

Per farlo, si può utilizzare, oltre che questo sito, ilSussidiario.net, anche quello ufficiale del gioco, oppure quello dell’Agenzia Dogane e Monopoli, o ancora l’app dedicata ufficiale MyLotteries. Ma ora andiamo subito a scoprire i 5 simboli, con i loro relativi numeri, vincenti nel Simbolotto di oggi: la Festa (20), l’Ombrello (28), l’Anguria (31), la Culla (9), la Testa (34).

SIMBOLOTTO: ESTRAZIONE DI OGGI, 13 LUGLIO 2023

Nella giornata di oggi, giovedì 13 luglio 2023, unitamente alle estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, torna protagonista anche il Simbolotto, il gioco a premi che si basa sui simboli e che mette in palio fino a 10mila euro! Un appuntamento ormai fisso, che si accompagna ogni settimana alle tre (più quella extra di venerdì) estrazioni del Lotto, gioco da cui dipende strettamente.

Insomma, questa sera qualche fortunato giocatore del Lotto potrebbe riuscire ad accaparrarsi anche un qualche altro premio secondario grazie al Simbolotto, per il quale non è richiesto, inoltre, nessuno sforzo particolare. Infatti, per piazzare la propria scommessa in questo particolare gioco occorrerà semplicemente piazzare una scommessa nel Lotto, avendo cura di selezionare la ruota in promozione, che per tutta la durata di luglio è quella Nazionale. Il Simbolotto, inoltre, oltre ad essere un gioco veramente semplicissimo che non richiede nessuna abilità, è anche completamente gratuito, circostanza che lo rende sicuramente ancora più allettante!

SIMBOLI IN RITARDO NEL SIMBOLOTTO

Giocare al Simbolotto, insomma, è completamente gratuito e privo di qualsiasi tipo di sforzo, ma presenta anche un piccolo malus. Infatti, ai giocatori non sarà data la possibilità di scegliere autonomamente i simboli e i relativi numeri su cui puntare, ma sarà il sistema ad assegnarli automaticamente, ed in modo completamente casuale, stampandoli al fono della schedina del Lotto.

L’esito dell’estrazione del Simbolotto verrà annunciato questa sera, dopo che si sarà concluso il viaggio nelle 11 ruote nazionali del Lotto. In palio ci sono 10mila euro per tutti i giocatori che riescono ad indovinare i 5 simboli vincenti, ma vi sono anche numerosi altri premi che attendono tutti coloro un po’ meno fortunati che ne indovinano solamente una parte. Per ingannare l’attesa, recuperiamo anche le statistiche su questo gioco, ed in particolare quali tra i simboli del Simbolotto sono stati estratti meno frequentemente nell’ultimo periodo. Al primo posto ci sono i Fagioli (10) con 27 assenze, seguiti dall’Anguria (31) con 13 assenze, dalle Braghe (8) assenti da 13 estrazioni, dalla Balestra (22) con 18 assenze ed, infine, dal Piano (37) con 18 giorni di ritardo. Inoltre, ricordiamo che l’ultima estrazione, quella di martedì 11 luglio, ha visto uscire l’Uccello (35), il Cacio (30), la Mela (2), i Funghi (43), la Sfortuna (17).

