Lotto/ Estrazione di oggi Superenalotto e 10eLotto: 13 luglio 2023, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 13 LUGLIO 2023

Nella giornata di oggi, giovedì 13 luglio 2023, tornano protagoniste le estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, giunte al loro secondo appuntamento settimanale. Complessivamente, ogni settimana sono previste tre estrazioni per questi apprezzatissimi concorsi, una il martedì, una il giovedì ed una il venerdì, ma dalla scorsa settimana ne è stata aggiunta una quarta extra tutti i venerdì, a sostegno della ricostruzione dell’Emilia Romagna.

Come da tradizione, occorrerà attendere fino a questa sera per conoscere l’esito delle estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, e nel mentre, per ingannare il tempo, possiamo recuperare rapidamente quanto accaduto dopo la scorsa estrazione, quella di martedì 11 luglio. Partendo dal principale dei giochi, ovvero il Lotto, scopriremmo che il premio maggiore è stato assegnato a Bressana Bottarone (Pavia), dal valore di 14.250 euro. Secondo posto, invece, per Erice (Trapani) con un premio dal valore di 14 mila euro, al quale seguono le quattro vincite gemelle segnate a Bettola (Piacenza) dal valore di 6.250 euro l’una. Complessivamente, sono stati assegnati ben 5,8 milioni di euro!

Prima di recuperare l’esito del Superenalotto, dopo aver visto quanto accaduto nel Lotto, dedichiamo anche un attimo al 10eLotto, che ha distribuito in tutta Italia premi per ben 25,8 milioni di euro. Il più alto è stato assegnato a Palermo, dove un “6 Doppio Oro” ha permesso ad un giocatore di portarsi a casa ben 30 mila euro. Secondo posto, invece, per Sellia Marina (Catanzaro) dove un “9” ha garantito ad un fortunato giocatore 20 mila euro, pari alla cifra vinta ad Aprigliano (Cosenza) grazie ad un “8 Doppio Oro”. Da segnalare, infine, anche i 14 mila euro vinti a Milano, grazie ad un “5 Oro”.

LOTTO, IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO OGGI

Dopo aver recuperato il Lotto e il 10eLotto è arrivato, ora, il momento di lasciare spazio all’estrazione di martedì del Superenalotto, dalla quale dipende il montepremi massimo in palio oggi! Infatti, dato che non è stato segnato nessun punto da “6”, il jackpot di oggi del Superenalotto vale 25,3 milioni di euro! Nessun “6”, insomma, ma contestualmente un fortunatissimo giocatore di Recanati (Macerata) grazie ad un “5” si è portato a casa ben 194.629,76 euro!

Da segnalare anche i 6 premi da “4 Stella” dal valore di 38.199 euro l’uno, e gli 85 punti da “3 Stella”, che hanno permesso ad ognuno dei giocatori di vincere ben 3.341 euro.

COME INVESTIRE JACKPOT SUPERENALOTTO E VINCITE LOTTO

Come investire il jackpot del Superenalotto? Si tratta di una domanda che sicuramente moltissimi giocatori si saranno posti almeno una volta, immaginando un giorno di riuscire a mettere le mani sul ricchissimo premio in palio! Una buona idea, dopo aver ovviamente pensato alle proprie esigenze, ai sogni nel cassetto, e magari anche a parenti e amici, potrebbe essere quella di investire in un innovativo progetto.

Prendendo un esempio dal sito Kickstarter, si potrebbe optare per le HYPHEN Air, ovvero degli auricolari per ascoltare la musica a conduzione aerea. L’idea è quella di restituire un suono il più simile possibile a quello di un sistema surround, ma preservando anche la salute delle orecchie dell’ascoltatore.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

Probabilmente qualche nuovo giocatore potrebbe trovarsi desideroso di piazzare la sua prima scommessa nel Superenalotto, nel Lotto o nel 10eLotto, trovandosi però indeciso sui numeri da giocare tra i tantissimi disponibili. In questo caso, si potrebbe utilizzare il tradizionale sistema della Smorfia Napoletana, che traduce in numeri i sogni, i racconti o anche le notizie. Per fare un esempio, prendiamo il caldo estremo che sta colpendo la nostra penisola, nel pieno dell’estate e che fa, in moltissimi casi, solamente sperare che le vacanze, magari in spiaggia, si avvicinino.

Per la Smorfia potremmo giocare, sicuramente, il 23, che rappresenta l’estate, o anche l’80 per la spiaggia, o il 71 per l’estate al mare. Similmente, il sole è l’1, mentre il caldo il 7.











