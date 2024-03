SIMBOLOTTO, LOTTO: SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Giovedì 14 Marzo 2024

È tempo di scoprire i numeri e i simboli vincenti del concorso del Simbolotto per l’estrazione di oggi, giovedì 14 marzo 2024. Sarà fortunata oppure no? È ancora presto per dirlo, ma le dita sono sempre incrociate per i nostri elettori. Il massimo premio in palio per questo gioco collegato al Lotto ammonta a 10.000 euro. Per ottenerlo è necessario indovinare la cinquina vincente al completo. Non è semplice, anche perché l’assegnazione dei numeri è del tutto casuale. La possibilità, secondo i dati di Lottomatica, è soltanto di un 1 ogni 1.221.759 schedine. Nonostante ciò, si può comunque sperare in una vittoria parziale, che offre dei premi minori.

Per capire se avete vinto, dovete controllare manualmente la combinazione presente nella vostra schedina giocata nella ruota di Firenze del Lotto e l’esito dell’estrazione di oggi del Simbolotto. Fatelo con attenzione perché potrebbe sfuggirvi una eventuale vincita. Non ci sono sistemi automatici, per cui occhi aperti. Andiamo adesso a scoprire cosa ha decretato il sorteggio odierno e nel dettaglio quali sono i numeri e i simboli vincenti di questo concorso. Ecco l’esito dell’urna: l’Elica (33), la Rana (13), il Diamante (29), l’Amo (23), la Mano (5).

LOTTO, ESTRAZIONE SIMBOLOTTO DI OGGI: IN ARRIVO LA CINQUINA VINCENTE

La settimana va avanti con una nuova estrazione del Simbolotto, quella di oggi, giovedì 14 marzo 2024: ricordiamo che il concorso è connesso con il più famoso Lotto e per questo mese in particolare alla ruota di Firenze. I numeri e i simboli vincenti saranno annunciati tra poco.

Il regolamento prevede che chiunque abbia giocato una schedina del Lotto su questa ruota, al costo minimo di un solo euro, possa sperare di vincere 10.000 euro. Una somma abbastanza consistente, soprattutto considerando la spesa ridotta. L’obiettivo è come sempre quello di indovinare la cinquina estratta dall’urna, ma nel caso in cui avvenga soltanto con una parte ci sono dei premi minori in palio. Essi vanno da 2 euro a 50 euro.

Dato che c’è ancora qualche minuto per partecipare al concorso, approfittiamo per ricordarne le regole. Con una schedina del Lotto nella ruota di riferimento, il meccanismo estrae casualmente cinque simboli che vengono stampati in coda alla ricevuta. Non è possibile scegliere la propria combinazione, è necessario affidarci alla sorte. Se i numeri corrispondono a quelli decretati dall’urna di Roma, ci si è aggiudicati il massimo premio in palio!

LE STATISTICHE DEL SIMBOLOTTO: NUMERI RITARDATARI E FREQUENTI

Prima di andare a scoprire quello che ha decretato l’estrazione del Simbolotto di oggi, giovedì 14 marzo, è interessante dare un’occhiata alle statistiche del concorso abbinato al Lotto. Esse si suddividono in due macro categorie: la classifica dei ritardatari e quella dei frequenti. Esse sono composte da alcuni dei 45 simboli a disposizione in totale, che di volta in volta si combinano in modi diversi.

La classifica dei simboli frequenti, in questo momento, vede in vetta Il Cerino (18), che ha raggiunto finalmente quota 100. A rincorrerlo ci sono Il Diamante (29) a quota 97 e L’Elica (33) a quota 95 ripetizioni. Per quanto riguarda la classifica dei simboli ritardatari al momento c’è in testa La Culla (9) con 30 assenze, inseguita da La Festa a quota 29. A chiudere il podio, ben distante, è La Sfortuna (17) con un ritardo di 24 estrazioni. Il tutto ovviamente in attesa di scoprire cosa succederà questa sera.











