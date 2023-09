SIMBOLOTTO, LOTTO I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, giovedì 28 settembre 2023

Anche oggi, finalmente, è arrivato il momento di scoprire i simboli e i numeri vincenti del Simbolotto, annunciati poco tempo fa! Infatti, si è appena chiuso il viaggio nelle 11 ruote nazionali del Lotto, che prima di lasciare spazio al sorteggio del 10eLotto, ha dedicato una breve parentesi ai simbolini vincenti di questo gioco che permetteranno di accedere ad un massimo di 10mila euro.

Nonostante si tratti di un concorso gratuito, però, ricordiamo sempre che è importante prestare la massima attenzione nel ricontrollo della propria schedina, che potrebbe rendere questa serata veramente ricca per qualche fortunato! Il consiglio è sempre quello di controllare, ovviamente, questo sito, ilSussidiario.net, per poi rivolgere anche una rapida occhiata al portale ufficiale del gioco, oppure a quello dell’Agenzia Dogane e Monopoli. Ora, però, senza ulteriori indugi scopriamo subito i simboli e i relativi numeri vincenti del Simbolotto di oggi, che sono: il Cerino (18), il Baule (14), la Sfortuna (17), la Culla (9), il Cacio (30).

SIMBOLOTTO, ESTRAZIONE DI OGGI 28 SETTEMBRE 2023

Nella giornata di oggi, giovedì 28 settembre 2023, torna l’ormai consueto appuntamento con l’estrazione del Simbolotto, il gioco basato sui simboli che accompagna ogni settimana il Lotto, il 10eLotto e il Superenalotto, essendo legato strettamente al primo di questi tre giochi. Si tratta, inoltre, del secondo appuntamento settimanale, dopo quello che si è tenuto martedì e che tornerà protagonista domani, ovvero venerdì, e sabato.

In palio nel Simbolotto ci sono fino ad un massimo di 10mila euro, che spetteranno a chiunque riuscirà ad indovinare tutti e 5 i simboli vincenti, che verranno sorteggiati in serata. Tuttavia, vi sono anche tutta un’altra serie di premi per i giocatori meno fortunati, che vanno da un massimo di 50 euro con 4 simboli indovinati, ad un minimo di 1 euro per coloro che centrano solamente 2 simboli. Partecipare all’estrazione serale del Simbolotto, inoltre, è veramente semplicissimo oltre ad essere completamente gratuito. Per piazzare la propria scommessa, infatti, basterà giocare al Lotto, avendo però cura di selezionare la ruota in promozione questo mese, che a settembre è quella di Palermo.

SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Martedì 26 settembre 2023

SIMBOLI RITARDATARI NEL SIMBOLOTTO

Insomma, per tentare la fortuna nel Simbolotto non è richiesta alcuna spesa oltre alla scommessa nel Lotto, trattandosi di un gioco complementare a quest’ultimo, ma i giocatori dovranno anche tenere a mente che c’è un piccolo limite. Infatti, non sarà possibile scegliere in autonomia i proprio simboli fortunati, dovendosi accontentare di una cinquina assegnata in modo casuale dal sistema una volta ricevuta la scommessa nel Lotto di Palermo.

Per conoscere i simboli vincenti del Simbolotto di oggi occorrerà, ovviamente, attendere fino a questa sera, quando verranno sorteggiati subito dopo il viaggio nelle 11 ruote nazionali del Lotto. Nell’attesa, però, possiamo recuperare la statistica sui Simbolotto, ovvero quelli che da tempo non si fanno vedere nelle estrazioni serali, partendo dal ricordare che nella giornata di martedì 26 settembre sono stati estratti il Caffè (42), il Maiale (4), il Lupo (21), la Sfortuna (17) e il Piano (37), rendendo il simbolo più in ritardo nel Simbolotto il Baule (14), ormai a quota 48 assenze. Lo seguono, poi, l’Ombrello (28) con le sue altrettante 48 assenze; il Buffone (41) che non si è fatto vedere per 42 giorni; il Ragazzo (15), mancante per 35 volte di fila e i Topi (11) che non sono stati sorteggiati per 34 giorni.

