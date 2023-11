SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, giovedì 30 novembre 2023

Ed anche oggi, giovedì 30 novembre 2023, è arrivato finalmente il momento di scopre i simboli e i relativi numeri vincenti del Simbolotto, che potrebbero portare nelle tasche di qualche fortunato giocatore fino ad un massimo di 10mila euro! Da pochissimo, infatti, si è concluso il viaggio nelle 11 ruote nazionali del Lotto, che ha poi lasciato, prima di chiudere la serata di estrazioni con il 10eLotto, ai simbolini vincenti di questo gioco abbinato. Seppur si tratti di un concorso gratuito, ricordiamo ai giocatori che è importante controllare con cura la propria schedina al fine di non rischiare di sprecare un’occasione comunque potenzialmente vantaggiosa.

LOTTO E SUPERENALOTTO/ Estrazioni di oggi e 10eLotto: 30 novembre, numeri vincenti!

Dopo aver controllato i simboli su questo sito, ilSussidiario.net, suggeriamo di dare anche una controllata al sito ufficiale del gioco, oppure a quello dell’Agenzia Dogane e Monopoli. Ora, però, scopriamo subito i simboli e i numeri vincenti del Simbolotto per la giornata di oggi, che sono: 9 culla, 2 mela, 15 ragazzo, 11 topi, 8 braghe.

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto, oggi Martedì 28 novembre 2023

CLICCA QUI PER I NUMERI VINCENTI DELLE ESTRAZIONI DI LOTTO E SUPERENALOTTO DI OGGI

SIMBOLOTTO: ESTRAZIONE DI GIOVEDÌ 30 NOVEMBRE 2023 RICCA DI VINCITE?

Nella giornata di oggi, giovedì 30 novembre 2023, torna protagonista l’estrazione del Simbolotto, il gioco basato sui simboli che ogni settimana segue i quattro appuntamenti di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, associandosi al primo di questi tre. L’appuntamento odierno, infatti, è solamente il secondo della settimana, dopo quello che si è già tenuto nella giornata di martedì e che tornerà nuovamente protagonista domani, ovvero venerdì, e sabato.

SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Martedì 28 novembre 2023

In ognuna delle quattro estrazioni settimanali il Simbolotto mette in palio fino ad un massimo di 10mila euro, in attesa dei fortunati giocatori che riusciranno ad indovinare tutti e 5 i simboli fortunati estratti in serata. Per i giocatori meno fortunati che indovineranno solo parte della cinquina, in ogni caso, sono previsti altri ricchi premi che vanno da un massimo di 50 euro con 4 simboli, ad un minimo di 1 euro come premio di consolazione con solamente 2 simboli indovinati. Partecipare al Simbolotto, inoltre, è completamente gratuito e richiede solamente ai giocatori di piazzare una qualsiasi scommessa nel Lotto, scegliendo la ruota promozionale mensile, che a novembre è quella di Torino.

SIMBOLI RITARDATARI NEL SIMBOLOTTO

Tuttavia, seppur il Simbolotto non richieda alcuna spesa oltre a quella per la scommessa nel Lotto, presenta anche un piccolo limite per tutti i giocatori. Infatti, durante la compilazione della schedina non si potranno scegliere autonomamente i simboli con cui partecipare all’estrazione, ma sarà il sistema ad assegnare una cinquina in modo casuale, una volta registrata la scommessa nel Lotto promozionale.

I simboli vincenti del Simbolotto verranno estratti in serata, ma nel frattempo per ingannare l’attesa possiamo recuperare l’utile statistica sui simboli ritardatari, ovvero quelli che da tempo non vengono estratti. Partendo dal ricorda che nella giornata di martedì sono stati estratti la Testa (34), la Rana (13), l’Anguria (31), la Pigna (38) e il Cerino (18), l’estrazione di oggi vede al primo posto nella top 5 dei ritardatari del Simbolotto i Fagioli (10), ormai assenti da 90 giorni. Li seguono, poi: il Disco (32), assente da 57 estrazioni; l’Amo (23), che non si è visto per 54 giorni; i Funghi (43), con le loro 48 assenze e la Mano (5), assente per 47 giorni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA