LOTTO E SUPERENALOTTO/ Estrazioni di oggi e 10eLotto: 30 novembre, numeri vincenti!

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI DELLE ESTRAZIONI DI OGGI

Finalmente anche oggi, giovedì 30 novembre 2023, è arrivato il momento di scoprire i numeri vincenti di Lotto, 10eLotto e Supernealotto, con le estrazioni che si sono aperte da pochissimo proprio con quest’ultimo gioco! Per accedere al ricco jackpot, che ricordiamo oggi valere ben 24,2 milioni di euro, occorrerà indovinare tutti e 6 i numeri fortunati, mentre con solo una parte della sestina si potranno vincere altri ricchi premi. Prima di passare all’esito dell’estrazione, però, ricordiamo che è importante porre la massima attenzione nel ricontrollo della propria schedina, al fine di non rischiare di sprecare un’occasione per via di una distrazione.

I giocatori più meticolosi oltre ad utilizzare questo sito, ilSussidiario.net, potrebbero anche controllare quello ufficiale del gioco, oppure quello dell’Agenzia Dogane e Monopoli. Ora, però, lasciamo subito la parola ai numeri vincenti del Superenalotto, rinnovando l’appuntamento alle estrazioni di Lotto e 10eLotto, in procinto di aprirsi.

Ultima estrazione Superenalotto n. 164 del 30/11/2023

Combinazione Vincente

27 – 86 – 41 – 38 – 84 – 81

Numero Jolly

49

Superstar

69

(I numeri vincenti del concorso del Superenalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 30 NOVEMBRE 2023

Oggi, giovedì 30 novembre 2023, si terrà la seconda estrazione settimanale di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, tre tra i giochi più apprezzati e partecipati in Italia grazie ai loro ricchi premi e jackpot! Quello di oggi sarà, appunto, il secondo appuntamento della settimana, nonché l’ultimo del mese, dopo il primo che si è tenuto di martedì ed in vista delle estrazioni di domani e di sabato, che chiuderanno il ciclo settimanale.

Nell’attesa di scoprire i numeri vincenti di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, che verranno annunciati in serata, recuperiamo le quote dell’ultimo concorso, quello di martedì 28 novembre, giusto per farci un’idea sui premi in palio. Partendo dal Lotto, il bottino più ricco di martedì è valso la bellezza di 50mila euro ad un fortunato giocatore di Fondi (Latina). Da segnalare anche i 25mila euro vinti nella Capitale, mentre il terzo premio più alto valeva 24.625 euro, vinti da un giocatore di Voghera (Pavia).

Messo da parte il Lotto, prima di dedicarci al Superenalotto e al suo jackpot, recuperiamo anche le quote del 10eLotto di martedì. Nella top 3 delle vincite più alte svettano sicuramente i 100mila euro vinti a Mossa Visconti (Milano), grazie a un punto da “9 Doppio Oro”. Festeggi anche il giocatore il paese di Ariano nel Polesine (Rovigo) dove è stato registrato il secondo premio più ricco della giornata grazie ad un “9 Oro”, dal valore di 50mila euro. Il podio, poi, si chiude con i 40mila euro centrati grazie ad un punto da “8 Doppio Oro” indovinato a Mondragone (Caserta).

LOTTO, IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO OGGI

Dopo aver recuperato i premi principali di Lotto e 10eLotto della giornata di martedì, ora l’attenzione va riposta nel Superenalotto, che mette in palio il premio in assoluto più alto tre i tre giochi. Martedì nessun giocatore è riuscito ad indovinare tutti e 6 i numeri estratti, ragione per cui il montepremi massimo è tornato a crescere al punto che oggi il jackpot del Superenalotto vale 24,2 milioni di euro. Nonostante l’assenza di punti da 6, sono stati ben 4 i giocatori che, indovinando 5 numeri fortunati, hanno portato a casa 46.840,70 euro l’uno. Similmente, un altro fortunato giocatore, indovinando il punto “4 Stella”, ha vinto 35.555 euro, mentre vale la pena segnalare anche i 2.779 euro vinti da 142 giocatori grazie ai punti “3 Stella”.

COME INVESTIRE JACKPOT SUPERENALOTTO E VINCITE LOTTO

Sicuramente moltissimi giocatori almeno una volta si saranno chiesti come investire il jackpot del Superenalotto, o qualche ricco premio di Lotto e 10eLotto, fantasticando di riuscire, un giorno, a metterci le mani sopra. Il nostro suggerimento è sempre quello di pensare, ovviamente, prima alle proprie esigenze, per poi utilizzare parte dell’importante budget per finanziare un innovativo progetto.

Tramite la piattaforma KickStarter si potrebbe optare per il progetto “Veolo Bike Trailer“, che consiste, come fa intuire il nome, in un rimorchio da attaccare alla bicicletta. Ideale per i campeggi in montagna o nei boschi, ma anche per portarsi comodamente dietro borse e borsoni per il lavoro, la palestra o la spesa, è progettato per occupare il minor spazio possibile, garantendo comunque un buon carico. Pesa 8,5 kg e ne può trasportare un massimo di 80, mentre grazie al suo innovativo gancio si può adattare a qualsiasi bicicletta.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

Infine, se qualche giocatore fosse indeciso sui numeri da puntare nel Lotto, nel 10eLotto o nel Superenalotto, potrebbe ricorrere al tradizionale sistema della Smorfia Napoletana, con il quale si possono tradurre in numeri i sogni, ma anche i racconti e le notizie. Per fare un esempio, prendiamo la recente spettacolare eruzione del vulcano presente sull’isola giapponese di Niijima. Non ha provocato, fortunatamente, danni e si tratta della prima eruzione in assoluto dopo la formazione del vulcano avvenuta 10 anni fa. Dalla Smorfia potremmo ricavare, sicuramente, il 78 che rappresenta il vulcano, ma anche il 44 che è l’eruzione. Similmente, il 69 è la cenere, mentre il 16 l’isola e l’1 il mare, ovvero dove sono finiti la maggior parte dei detriti eruttivi.











