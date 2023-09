Simbolotto, Lotto/ Estrazione di oggi, giovedì 7 settembre 2023: i simboli vincenti

SIMBOLOTTO: L’ESTRAZIONE DI OGGI GIOVEDÌ 7 SETTEMBRE 2023 SARÀ FORTUNATA? DOPO IL LOTTO…

Nella giornata di oggi, giovedì 7 settembre 2023, torna l’ormai consueto appuntamento con l’estrazione del Simbolotto, che segue quelle di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, essendo strettamente collegato al primo di questi concorsi. Si tratta del secondo appuntamento settimanale, dopo quello che si è tenuto (e si tiene) martedì, e che tornerà solamente nella giornata di domani, venerdì 8, per poi chiudere il ciclo settimanale sabato.

L’appuntamento odierno del Simbolotto mette, come sempre, in palio fino ad un massimo di 10mila euro per chiunque riuscirà ad indovinare tutti e 5 i simboli vincenti, ma vi sono anche numerosi altri premi in attesa dei meno fortunati che riescono ad indovinarne solamente una parte, da un massimo di 50 euro, ad un minimo di 1 euro come premio di consolazione. Inoltre, ricordiamo che tentare la fortuna partecipando all’estrazione del Simbolotto è completamente gratuito, perché basterà piazzare una qualsiasi scommessa nel Lotto. L’unica cosa di cui tener conto è che occorrerà selezionare la ruota in promozione questo mese, ovvero quella di Palermo. A conti fatti, insomma, questo gioco raddoppia le possibilità di vincita del Lotto, fornendo una nuova, ottima, occasione per portarsi a casa un premio!

I SIMBOLI RITARDATARI DEL SIMBOLOTTO

Giocare al Simbolotto, lo ripetiamo, è gratuito, ma i giocatori dovranno fare i conti con un piccolo malus. Infatti, in sede della scommessa non si potranno autonomamente scegliere i proprio simboli fortunati, ma sarà il sistema ad assegnare automaticamente e casualmente una cinquina valida per l’estrazione. Questa, dopo aver piazzato la scommessa, sarà stampata sul fondo della schedina del Lotto, che dovrà quindi essere conservata per incassare la vincita, anche se nel gioco principale non è stato centrato alcun numero.

Per conoscere l’esito dell’estrazione del Simbolotto, e l’importo eventualmente vinto, occorrerà attendere fino a questa sera, quando si concluderà l’estrazione del Lotto. Nel frattempo, per ingannare l’attesa e fornire alcuni dati utili ai giocatori, possiamo recuperare rapidamente la statistica in merito ai simboli ritardatari, ovvero quelli che da più tempo mancano tra i vincenti. Partendo dal ricordare che nella giornata di martedì sono usciti il Vaso (7), il Quadro (40), la Gatta (3), la Balestra (22) e la Luna (6), si conferma ancora il più ritardatario del Simbolotto il Naso (16), assente ormai da 138 giorni. Lo seguono, poi, la Sfortuna (17), con 58 assenze; la Mano (5), a quota 41; la Prigione (44), assente per 40 giorni e la Pigna (38), che non esce da 34 estrazioni. Simbolotto

