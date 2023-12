Simbolotto, Lotto/ Estrazione di oggi lunedì 11 dicembre 2023: i simboli vincenti

SIMBOLOTTO, NUOVA ESTRAZIONE OGGI LUNEDI’ 11 DICEMBRE 2023: RICCHI PREMI?

Una nuova settimana è iniziata e, mentre ci avviciniamo al Natale, è arrivato il momento della nuova estrazione del Simbolotto, il concorso che va di pari passo con il Lotto, in programma oggi, lunedì 11 dicembre 2023. Per coloro che ancora non lo sapessero, la ruota abbinata al gioco, per questo ultimo mese dell’anno, è quella di Venezia. La speranza è che i nostri lettori possano conquistare dei premi interessanti per concludere l’anno nel migliore dei modi. Prima di scoprire i numeri e i simboli vincenti, andiamo allora a rinfrescare nella mente di chi ci sta leggendo le modalità di gioco, che sono piuttosto semplici. Per ogni schedina del Lotto emessa per la ruota in promozione, infatti, viene casualmente assegnata una combinazione di 5 simboli, tra i 45 disponibili.

LOTTO E SUPERENALOTTO/ Estrazione di oggi e 10eLotto 11 dicembre, numeri vincenti!

Alla fine dell’estrazione delle undici ruote del Lotto, che avviene come di consueto a Roma, saranno estratti anche i 5 simboli vincenti del Simbolotto da un meccanismo specifico. Se i simboli vincenti corrisponderanno a quelli della schedina del giocatore, il premio sarà di 10 mila euro. Nel caso in cui siano corrispondenti soltanto una parte di questi, invece, ci sono in palio dei premi di consolazione (pari a 50 euro, 5 euro e 1 euro). Dopo avere scoperto l’esito del concorso, dunque, non resta che verificare accuratamente una eventuale vincita, confrontando i simboli stampati sullo scontrino della schedina con quelli decretati dall’urna.

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI/ Estrazioni e 10eLotto, oggi sabato 9 dicembre 2023

RITARDATARI E FREQUENTI DEL SIMBOLOTTO

In attesa dell’esito dell’estrazione del Simbolotto di oggi, lunedì 11 dicembre, possiamo andare a dare un’occhiata alle statistiche del concorso che va di pari passo con il più famoso Lotto. Anche se non possiamo scegliere i simboli nelle nostre schedine, sono comunque interessanti. In particolare, soffermiamoci sui simboli ritardatari. Non è cambiato nulla rispetto alla scorsa volta. In vetta al podio ormai indiscussi ci sono I Fagioli (10) che hanno raggiunto quota 57 assenze. Al secondo posto c’è il Disco (32) con 38 assenze, seguito da L’Amo (23) con 36 assenze.

SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, sabato 9 dicembre 2023

Anche nella classifica dei frequenti dopo l’ultima estrazione non ci sono stati cambiamenti. In testa si è creato un nuovo equilibrio, con il sorpasso de Il Cerino (18) che regge. Questo simbolo sta lasciando indietro Il Diamante (29). Ora sono rispettivamente a quota 95 e 92. A rincorrerli c’è sempre La Gatta (3), che è salita a quota 91 apparizioni. Tutto, ovviamente, nell’attesa di sapere ciò che accadrà con l’estrazione odierna del Simbolotto.











© RIPRODUZIONE RISERVATA